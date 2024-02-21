Когда и как посадить смородину весной, чтобы прижилась и хорошо плодоносила

Посадка кустов смородины весной. Коллаж Новини.LIVE

Приближается время, когда дачники и садоводы смогут пополнить свои сады новыми растениями. Среди них особое место занимает смородина — нетребовательный куст, дающий полезные и вкусные ягоды.

Когда и как правильно посадить смородину в саду весной, чтобы кусты прижились и дали обильный урожай, узнайте далее в нашем материале.

Как правильно выбрать саженцы смородины

Первый шаг к хорошему урожаю смородины — правильный выбор саженцев. При выборе следует учитывать следующие важные нюансы:

корни саженца должны быть здоровыми и густыми с 2-3 одревесневшими побегами, без признаков гнили или повреждений;

длина должна быть не менее 40 см;

изучайте какие-либо признаки повреждений или болезней. Даже незначительные проблемы могут оказаться серьезными позже;

почки саженца должны быть живыми, не поврежденными и нераспущенными. Это свидетельствует об их жизнеспособности и способности к активному росту;

выбирайте однолетние или двухлетние саженцы. Они обладают оптимальным возрастом для посадки и легче приживаются на новом месте;

выбирайте те сорта, которые наиболее подходят для вашего региона и условий выращивания.

Посадка кустов смородины весной. Фото: shutterstock.com

Когда сажать смородину весной

Важно успеть высадить смородину до стойкого потепления. Все сорта: черные, белые, красные, желтые и золотистые высаживаются в один период — в последнюю декаду марта или в первых числах апреля, в период, когда дневная температура достигает показателей + 7°С + 10°С, а ночная не опускается ниже +5 °С.

Также заметьте, что почва должна оттаять не менее чем на 20-25 см в глубину.

Где садить смородину в саду

Смородина любит расти в условиях хорошего освещения, но не любит жару, потому что ее листья обгорают под солнцем. Поэтому нужно найти для нее золотую середину.

Выберите участок с хорошим дренажем, чтобы избежать застоя воды у корней растения, что может привести к гнили.

Смородина лучше растет в плодородной, хорошо дренированной почве с нейтральным или слабокислым уровнем pH. Перед посадкой убедитесь, что почва отвечает этим требованиям.

В кислые почвы под перекапывание рекомендуется внести доломитовую муку из расчета до 500 г на 1 м². Мука способствует снижению закисления субстрата и приводит к величине кислотности до нейтральных показателей.

Посадка смородины в открытый грунт. Фото: google.com

Как подготовить участок к посадке смородины

Подготовка участка под посадку смородины включает следующие работы:

очищение от мусора, камней и растительных остатков;

выравнивание поверхности;

внесение перегноя по поверхности участка (удобрение распределяется ровным слоем 5 см толщиной, в пропорции 1,5-2 ведра на один квадратный метр);

внесение золы (0,5 кг на квадратный метр);

перекапывание участка, чтобы навоз попал вглубь грунта;

подготовка посадочных ям под смородину.

Как садить саженцы смородины весной.

Посадка смородины должна производиться следующим образом:

выкопайте яму 2 на 1,5 м;

внесите удобрение;

налейте 1 ведро воды;

поместите растение в центр ямы под углом 45°, так лучше отрастать новые корни и побеги;

присыпьте землей и утрамбуйте;

сделайте вокруг ямы бортики;

обрежьте побеги, оставьте только по 4-5 почек на каждом;

обязательно сделайте поливальную лунку вокруг куста.

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