Як підготувати теплицю до весняної посадки — важливі правила та цінні поради

Дівчина готує теплицю до нового сезону. Фото: Shutterstock

З настанням перших погожих днів дачники, городники та садівники готуються до нового сезону вирощування різних культур. Зокрема розпочинається підготовка теплиць до майбутніх посівів та посадок. Це одна з найвідповідальніших робіт, адже за зиму накопичується багато мікробів та бруду, що може негативно вплинути на рослини.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати теплицю до майбутніх весняних посадок, які є важливі правила та що слід обов'язково зробити.

Читайте також:

Підготовка теплиці до весни — правила, які не можна ігнорувати

З чого розпочати підготовку? Будь-який фахівець відповість вам, що перш за все, приміщенню потрібне прибирання та дезінфекція.

Якщо не встигли зробити це за осінь, то саме час прибрати залишки рослин та відходи з попереднього сезону. Це допоможе уникнути поширення шкідників і хвороб.

Плівку та скло в теплиці найкраще вимити теплою водою з господарським милом. Металеві частини можна відмити теплою водою з розчином оцту.

Для дезінфекції теплиці можна використовувати різні засоби, які допоможуть знищити бактерії, грибки та інші патогени. Можна використовувати підручні засоби, до прикладу, перекис, оцет або розчин аміаку, а можна купити спецзасоби у спеціалізованому магазині.

Після миття дайте теплиці висохнути та провітріть приміщення. Це допоможе уникнути утворення плісняви або грибка.

Під час очищення, перевірте теплицю на будь-які пошкодження або слабкі місця, такі як тріщини тощо. Вчасно здійсніть необхідний ремонт.

Рослини у теплиці. Фото: Рexels

Як підготувати ґрунт у теплиці до весняної посадки

Як ми вже згадували вище, перш за все, ґрунт слід очистити від залишків рослин та бур'яну. Як добриво такі відходи не годяться. Щобільше вони можуть стати джерелом хвороб та шкідників, тож не жалійте та все ретельно очищайте.

Далі землю треба гарненько перекопати та розпушити. Наступний етап, за умови, що температура тримається близько 15°C, прогріти землю. Для цього необхідно її двічі полити окропом.

Важливо забезпечити хороший дренаж у теплиці, щоб уникнути застою води в ґрунті. Додайте дренажний шар на дно теплиці або використовуйте спеціальні дренажні матеріали.

Далі можна формувати майбутні грядки та доріжки для зручного догляду за рослинами.

Для кращого врожаю за два-три тижні до висадки рослин можна засіяти в теплицю ріпак, люцерну або інші злакові. Вони наситять землю корисними речовинами.

Також варто внести органічне і мінеральне добриво. Можна обробити землю перегноєм, компостом чи біогумусом.

Раніше ми писали, як правильно підготувати сад та город до весни, щоб вдало розпочати новий сезон.

Нагадаємо, ми розповідали, які дерева у жодному разі не можна саджати на ділянці, щоб не нашкодити собі та своєму будинку.

Також ми ділилися місячним посівним календарем на лютий 2024 року, який допоможе обрати найкращі дати для роботи в саду та на городі.