Як підготувати сад та город до весни 2024 — найважливіші роботи та поради

Чоловік перекопує город. Фото: pixabay.com

До весни залишилось практично кілька тижнів, а отже дачникам, городникам та садівникам настав час подбати про свої земельні ділянки, клумби та сади, підготувати ґрунт та рослини до нового сезону 2024 року.

Новини.LIVE розповідає, що обов'язково слід зробити у саду та на городі перед початком весни.

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Як підготувати сад до весни — головні завдання

Щоб у сезон дерева та ягідні кущі порадували вас щедрим врожаєм, про них варто подбати вже зараз перед настанням весни. Основні роботи, які варто виконати:

1. Огляд, обрізування та лікування рослин

Слід оглянути багаторічні дерева та чагарники. Прибрати та обрізати сухі й хворі гілки. Не забувайте використовувати садовий вар, який дезінфікує та герметизує зрізи.

Можливо деяким деревам знадобиться швидка допомога, до прикладу, залікувати морозобоїни.

2. Прибирання сміття

Варто очистити ваш сад від старого листя, гілок та усього сміття, що назбиралося за зиму. Якщо не зробили цього восени, то необхідно зараз зняти з чагарників та дерев муміфіковані плоди. Інакше ви ризикуєте отримати "мільйонну армію" шкідників, яка не дасть жодного шансу зібрати гарний врожай у новому сезоні.

3. Біління дерев

Найкращий час для біління дерев — лютий-березень, коли рослини ще перебувають у стані спокою.

Біління в цей період допомагає захистити дерева від:

шкідливого впливу сонячних променів;

обмороження;

випаровування вологи;

нападу шкідників та хвороб.

Жінка білить дерева узимку. Фото: google.com

4. Захист від гризунів

Як відомо, кора кущів і молодих плодових дерев є для гризунів основним кормом. Щоб запобігти атаці, слід провести обв’язку штамбів, замінити її, якщо потрібно, ущільнити сніг навколо плодових культур.

5. Закупівля посадкового матеріалу

Якщо плануєте висадити нові культури, купіть посівний матеріал або насіння на розсаду. Саме час висадити її в стаканчики та дочекатися, поки паростки наберуть сили, щоб вже навесні, коли земля прогріється, перемістити їх у відкритий ґрунт.

Обов’язково придивіться до саджанців молодих дерев та чагарників, якщо плануєте розширити асортимент культур у саду.

6. Добриво для ґрунту

Щойно зійде сніг, поспішіть удобрити землю. Це допоможе рослинам отримати достатньо сил для активного зростання. Добрива вносять до прикореневої зони безпосередньо після того, як земля відтанула після холоду. Враховуйте pH ґрунту у вашому саду, щоб підібрати правильні добрива.

7. Щеплення дерев

Досвідчені садівники вважають, що прищеплювати дерева потрібно, поки не почався сокорух, тому це робити можна саме перед початком весни.

Щеплення плодового дерева. Фото: google.com

Як підготувати город до весни — головні завдання

Основні завдання узимку для того, щоб підготувати город до майбутнього сезону:

Очистити від сміття та відмерлих рослин. Розпушити землю. Обробити ґрунт — внести компост або органічні добрива для покращення родючості. Визначити список культур для посіву, придбання насіння, підготовка до посадки. Зробити розсаду різних культур. Розпланувати, де та які культури будуть рости у майбутньому сезоні. Підготувати грядки або культурні борозенки. Захистити від шкідників та хвороб майбутні рослини. Перевірити стан систем поливу, відремонтувати та замінити пошкоджені деталі. Перевірити та за необхідності замінити інвентар.

Ці завдання допоможуть забезпечити успішний старт для вашого городу у весняний сезон.

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