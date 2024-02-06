Как подготовить сад и огород к весне 2024 года — важнейшие работы и советы

Мужчина перекапывает огород. Фото: pixabay.com

До весны осталось практически несколько недель, а значит, дачникам, огородникам и садоводам пора позаботиться о своих земельных участках, клумбах и садах, подготовить почву и растения к новому сезону 2024 года.

Новини.LIVE рассказывает, что обязательно следует сделать в саду и на огороде перед началом весны.

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Как подготовить сад к весне — главные задачи

Чтобы в сезон дерева и ягодные кусты порадовали вас обильным урожаем, о них стоит позаботиться уже сейчас перед наступлением весны. Основные работы, которые следует выполнить:

1. Осмотр, обрезка и лечение растений

Следует осмотреть многолетние деревья и кустарники. Убрать и обрезать сухие и больные ветки. Не забывайте использовать садовый вар, дезинфицирующий и герметизирующий срезы.

Возможно некоторым деревьям понадобится скорая помощь, к примеру, залечить морозобоины.

2. Уборка мусора

Стоит очистить ваш сад от старых листьев, ветвей и всего мусора, накопившегося за зиму. Если не сделали этого осенью, то сейчас необходимо снять с кустарников и деревьев мумифицированные плоды. Иначе вы рискуете получить "миллионную армию" вредителей, которая не даст ни малейшего шанса собрать хороший урожай в новом сезоне.

3. Побелка деревьев

Лучшее время для побелки деревьев — февраль-март, когда растения еще находятся в покое.

Побелка в этот период помогает защитить деревья от:

вредного воздействия солнечных лучей;

обморожения;

испарения влаги;

нападения вредителей и болезней.

Женщина белит дерево зимой. Фото: google.com

4. Защита от грызунов

Как известно, кора кустов и молодых плодовых деревьев для грызунов есть основным кормом. Чтобы предотвратить атаку, следует провести обвязку штамбов, заменить ее, если нужно, уплотнить снег вокруг плодовых культур.

5. Закупка посадочного материала

Если планируете высадить новые культуры, купите посевной материал или семена на рассаду. Самое время высадить ее в стаканчики и дождаться, пока ростки вступят в силу, чтобы уже весной, когда земля прогреется, переместить их в открытый грунт.

Обязательно присмотритесь к саженцам молодых деревьев и кустарников, если планируете расширить ассортимент культур в саду.

6. Удобрения для почвы

Как только снег сойдет, поспешите удобрить землю. Это поможет растениям получить достаточно сил для активного роста. Удобрения вносят в прикорневую зону непосредственно после того, как земля оттаяла после холода. Учитывайте pH почвы в вашем саду, чтобы подобрать правильные удобрения.

7. Прививка деревьев

Опытные садоводы считают, что прививать деревья нужно, пока не началось сокодвижение, поэтому это делать можно именно перед началом весны.

Прививка плодового дерева. Фото: google.com

Как подготовить огород к весне — главные задачи

Основные задачи зимой для того, чтобы подготовить огород к предстоящему сезону:

Очистить от мусора и отмерших растений. Разрыхлить землю. Обработать почву – внести компост или органические удобрения для улучшения плодородия. Определить список культур для посева, покупки семян, подготовка к посадке. Сделать рассаду разных культур. Распланировать, где и какие культуры будут расти в будущем сезоне. Подготовить грядки или культурные бороздки. Защитить от вредителей и заболеваний будущие растения. Проверить состояние полива, отремонтировать и заменить поврежденные детали. Проверить и при необходимости заменить инвентарь.

Эти задачи помогут обеспечить успешный старт для вашего огорода в весенний сезон.

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