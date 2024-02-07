Які дерева в жодному разі не можна садити біля будинку — повний список

Пара висаджує дерева на ділянці. Фото: freepik.com

Здавалося б, будь-яке дерево здатно стати прикрасою земельної ділянки й милувати око. Проте, ідеальна картина з ґанку може легко перетворитися на справжній кошмар, якщо вибрати не той вид рослин. Тож, саджання дерев поруч з будинком вимагає не лише естетичного смаку, а й уваги до безпеки.

Новини.LIVE розповідає, які дерева у жодному разі не можна саджати на ділянці, щоб не нашкодити собі та своєму будинку.

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На що треба звертати увагу при виборі дерев для ділянки

Обираючи дерево для вашої присадибної ділянки, враховуйте такі нюанси:

Розмір дерева. Обирайте розмір, що відповідає вашому подвір'ю. Великі дерева можуть становити небезпеку, особливо якщо вони ростуть занадто близько до будинків. Розташування та відстань. Пам'ятайте про рекомендовану відстань між деревами та будівлями. Це допоможе уникнути проблем з корінням та гілками, а також забезпечить нормальний доступ світла та повітря до вашого будинку. Коріння. Уникайте дерев з агресивною кореневою системою, яка може проникати в каналізаційні труби або пошкоджувати фундамент будинку. До прикладу, такими деревами є верби та тополі. Естетика та функціональність. Обирайте дерева, які не лише красиві, а й можуть служити як тіньові зони, декоративні елементи або навіть джерело фруктів чи ягід.

Жінка саджає дерево на ділянці. Фото: google.com

Дерева, які в жодному разі не можна садити на ділянці

Через їхню потенційну шкідливість або небезпеку ці дерева варто уникати садити біля будинку:

Велика верба — агресивна коренева система, яка може пошкоджувати фундамент будинку та проникнути в каналізаційні труби. Тополя — ще один вид з агресивною кореневою системою. До того ж цей вид швидко росте до величезних розмірів, при цьому маючи порожнистий та тендітний стовбур, який легко може переламатися під час сильних поривів вітру. А пух, що найчастіше з'являється в липні, може викликати сильну алергічну реакцію у людини. Бук — великі листя та густа крона можуть блокувати сонячне світло та вплинути на освітлення у приміщеннях. Коріння бука може бути досить глибоким та агресивним. А ще густа крона та велика кількість листя можуть сприяти збільшенню вологого розпушення ґрунту навколо будинку. Це може створити умови для розвитку плісняви та інших проблем з вологістю в будинку. Липа — це не тільки красиве дерево, його цвіт вважається лікувальним. Проте, липа дуже швидко росте, а її коренева система можу бути агресивною. Тому старайтеся це дерево висаджувати якомога далі від будівель. Високорослі сосни або кипариси — ці дерева мають довгі голки або листя, які опадаючи накопичуються на даху або водостічних жолобах, що призводить до проблем з водовідведенням. Щобільше, це може призвести до пожежі. Ялина — має потужну та активну кореневу систему, що може пошкодити фундамент будівлі. Варто обирати виключно декоративні різновиди рослини. Клен — деякі види клена мають дуже широкі та густі корони, що може вимагати частого обрізання, а також призводити до затінення будинку та погіршення доступу світла. Береза — це дерево поглинає занадто багато води й може осушити усю ділянку. Тому висаджувати варто, якщо вам постійно потрібно відкачувати воду.

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