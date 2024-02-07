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Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

7 февраля 2024 03:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие деревья ни в коем случае нельзя сажать возле дома — полный список
Пара высаживает деревья на участке. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Казалось бы, любое дерево способно стать украшением земельного участка и радовать взор. Однако идеальная картина с крыльца может легко превратиться в настоящий кошмар, если выбрать не тот вид растений. Следовательно, посадка деревьев рядом с домом требует не только эстетического вкуса, но и внимания к безопасности.

Новини.LIVE рассказывает, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать на участке, чтобы не навредить себе и своему дому.

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На что нужно обращать внимание при выборе деревьев для участка

Выбирая дерево для вашего приусадебного участка, учитывайте следующие нюансы:

  1. Размер дерева. Выбирайте размер, соответствующий вашему двору. Большие деревья могут представлять опасность, особенно если они растут слишком близко к домам.
  2. Расположение и расстояние. Помните о рекомендованном расстоянии между деревьями и постройками. Это поможет избежать проблем с корнями и ветвями, а также обеспечит нормальный доступ света и воздуха к вашему дому.  
  3. Корни. Избегайте деревьев с агрессивной корневой системой, которые могут проникать в канализационные трубы или повреждать фундамент дома. К примеру, такими деревьями являются ива и тополь.
  4. Эстетика и функциональность. Выбирайте деревья, которые не только красивы, но и могут служить как теневые зоны, декоративные элементы или даже источник фруктов или ягод.

 

Какое дерево посадить у дома
Женщина сажает дерево на участке. Фото: google.com

Деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Из-за их потенциальной вредности или опасности эти деревья следует избегать сажать возле дома:

  1. Большая ива — агрессивная корневая система, которая может повреждать фундамент дома и проникнуть в канализационные трубы.
  2. Тополь — еще один вид с агрессивной корневой системой. К тому же этот вид быстро растет до огромных размеров, имея полый и хрупкий ствол, который легко может переломиться во время сильных порывов ветра. А еще, появляющийся в июле пух, может вызвать сильную аллергическую реакцию у человека.
  3. Бук — большие листья и густая крона могут блокировать солнечный свет и повлиять на освещение в помещениях. Корни бука могут быть достаточно глубокими и агрессивными. А еще густая крона и большое количество листьев могут способствовать увеличению влажного разрыхления грунта вокруг дома. Это может создать условия для развития плесени и других проблем с влажностью дома.
  4. Липа — это не только красивое дерево, его цвет считается лечебным. Тем не менее липа очень быстро растет, а ее корневая система может быть агрессивной. Поэтому старайтесь это дерево высаживать как можно дальше от построек.
  5. Высокорослые сосны или кипарисы — эти деревья имеют длинные иглы или листья, которые опадают накапливающиеся на крыше или водосточных желобах, что приводит к проблемам с водоотведением. Более того, это может привести к пожару.
  6. Ель — имеет мощную и активную корневую систему, что может повредить фундамент здания. Следует выбирать исключительно декоративные разновидности растения.
  7. Клен — некоторые виды клена имеют очень широкие и густые короны, что может потребовать частой обрезки, а также приводить к затенению дома и ухудшению доступа света.
  8. Береза — это дерево поглощает слишком много воды и может осушить весь участок. Поэтому высаживать следует, если вам постоянно нужно откачивать воду.

 

 

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