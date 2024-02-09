Чи варто висаджувати туї біля будинку — експерти дали важливі поради

Чоловік саджає туї біля будинку. Фото: freepik.com

Вічнозелена туя вважається одною з найкращих рослин для ландшафтного дизайну. Особливу популярність мають живі огорожі. Проте, досвідчені садівники часто не спішать висаджувати ці дерева на своїй присадибній ділянці і тому є серйозні причини.

Розбираємося далі, чи варто висаджувати туї біля будинку, які є плюси та мінуси рослини.

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Попри те, що туя має свої переваги, у неї є і суттєві недоліки, які слід враховувати, а саме:

Агресивне коріння — якщо ви маєте газон або красиві клумби, то не висаджуйте поруч туї, адже це дерево своїм корінням може понівечити кореневу систему інших рослин, відібрати у них воду та поживні речовини. Також туї можуть пошкодити фундамент будинку. Водночас, якщо на ділянці є схил, то для запобігання його осипанню або розмиванню достатньо посадити кілька дерев, щоб коренева система зміцнила ґрунт. Погане сусідство — фахівці не радять висаджувати туї поруч із грушами, оскільки туя дуже негативно впливає на це фруктове дерево. Деякі хвороби та шкідники можуть атакувати як грушу, так і туї, якщо вони ростуть поруч. Алергічні реакції — люди з алергіями можуть мати негативну реакцію на пилок та смолу, які виділяються туями. Обрізання — якщо ви висаджуєте туї, то готуйтесь до того, що вам необхідно буде регулярно їх обрізати, щоб вони не росли занадто високими та були потрібної форми. Вразливість до хвороб — туї можуть бути вразливими до певних хвороб, які можуть поширитися на інші рослини у вашому саду.

Туї біля огорожі. Фото: Всвіті

Яка користь туї на присадибній ділянці та у саду

Варто врахувати й плюси, які роблять це дерево корисним та бажаним у вашому зеленому куточку біля будинку:

Естетичний вигляд — як ми вже згадували раніше, це відмінний вибір для створення красивих ландшафтів навколо будинку. Її зелені густі гілки надають саду чарівний вигляд впродовж усього року. Туї можуть бути висаджені у вигляді живої огорожі або як окремі декоративні елементи. Аромадендрин — це особлива речовина, що міститься в хвої. Вона має сильну антимікробну дію, тому висадка туї на ділянці сприятиме зменшенню кількості сезонних застуд. Накопичення заряду статичної електрики — ви правильно прочитали, саме такою "супер силою" володіє туя. Тому дерево служить "природним пилососом", що притягує до себе пил і знижує його кількістю в повітрі. Густа крона — туї, висаджені у вигляді живоплоту, створюють прекрасну захисну смугу, що знижує рівень міського шуму та вихлопних газів автотранспорту. Стійкість до негоди — ці рослини досить стійкі до різних погодних умов, включаючи вітер, сонце та сніг, що робить їх ідеальними для облаштування саду в будь-якому кліматі.

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