Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Ніколи не додавайте це у компост — відходи, що перетворять добриво на отруту arrow

Ніколи не додавайте це у компост — відходи, що перетворять добриво на отруту

8 лютого 2024 03:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що не можна додавати до компосту — список небезпечних відходів
Жінка працює з компостом у саду. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Компостування — це простий спосіб перетворити різні відходи з двору та кухні на щось корисне для саду та городу. Однак, навіть у цьому процесі існують певні правила та обмеження, які важливо враховувати, аби не перетворити майбутнє добриво на отруту для рослин. Адже не всі матеріали однаково хороші для додавання у компост

Новини.LIVE розповідає, які відходи не можна додавати до компосту за жодних обставин.

Читайте також:

Наступні види відходів заборонено додавати до компостної ями: 

  1. М'ясо та рибні відходи — сприяють утворенню різкого запаху гниття, що може привабити щурів, мух, інших тварин та шкідників. Крім того, швидке розкладання таких матеріалів може порушити баланс між азотом і вуглецем у компості, що може призвести до його закислення або надмірного нагрівання.
  2. Молочні продукти, жири та олії — утворюють неприємний запах, приваблюють шкідників та повільно розкладаються. Їх присутність сприяє виникненню гнилі та бродінню, що може змінити хімічний баланс у компості та негативно вплинути на розвиток рослин. Також ці відходи утворюють бактерії та інші патогени, які можуть залишитися в компості після розкладання. Це може становити ризик для здоров'я людини та рослин. 
  3. Хімічно оброблені матеріали (барвники або консерванти) — можуть залишатися в ґрунті після розкладання компосту та потенційно впливати на здоров'я рослин. Сюди належать рослини, оброблені інсектицидами, фунгіцидами чи гербіцидами, пофарбована або покрита лаком деревина тощо.
  4. Хворі рослини — можуть містити патогени, які залишаються в ґрунті після компостування та можуть заражати здорові рослини у наступних сезонах
  5. Бур'яни, які можуть прорости — під час використання цього компосту для покриття ґрунту або вирощування рослин, це може призвести до виникнення нових бур'янів та подальшого поширення їх.
  6. Тверді матеріали, такі як великі гілки — можуть бути складні для розкладання і затримати процес компостування. Краще подрібнити їх перед додаванням до компосту або використовувати їх для створення шару аеровентиляції у компостній купі.
  7. Уламки волоського горіха — листя, гілки та коріння волоського горіха містять природну речовину, звану юглон, яка уповільнює зростання багатьох рослин і може навіть вбити їх.
  8. Відходи від домашніх тварин — можуть містити патогени та паразитів, які шкідливі для здоров'я людини та рослин. Крім того, вони можуть привертати хижаків та комах.
  9. Деревне вугілля — ці матеріали містять багато сірки, через що готовий компост може стати занадто кислим для більшості рослин. Також брикети вугілля часто містять хімічні речовини, які можуть нашкодити рослинам.

 

Раніше ми ділилися місячним посівним календарем на лютий 2024 року, який допоможе обрати найкращі дати для роботи в саду та на городі. 

Нагадаємо, ми писали, які дерева у жодному разі не можна саджати на ділянці, щоб не нашкодити собі та своєму будинку. 

поради
добрива
город
сад
інгредієнти
компост

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі