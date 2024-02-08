Що не можна додавати до компосту — список небезпечних відходів

Жінка працює з компостом у саду. Фото: istockphoto.com

Компостування — це простий спосіб перетворити різні відходи з двору та кухні на щось корисне для саду та городу. Однак, навіть у цьому процесі існують певні правила та обмеження, які важливо враховувати, аби не перетворити майбутнє добриво на отруту для рослин. Адже не всі матеріали однаково хороші для додавання у компост.

Новини.LIVE розповідає, які відходи не можна додавати до компосту за жодних обставин.

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Наступні види відходів заборонено додавати до компостної ями:

М'ясо та рибні відходи — сприяють утворенню різкого запаху гниття, що може привабити щурів, мух, інших тварин та шкідників. Крім того, швидке розкладання таких матеріалів може порушити баланс між азотом і вуглецем у компості, що може призвести до його закислення або надмірного нагрівання. Молочні продукти, жири та олії — утворюють неприємний запах, приваблюють шкідників та повільно розкладаються. Їх присутність сприяє виникненню гнилі та бродінню, що може змінити хімічний баланс у компості та негативно вплинути на розвиток рослин. Також ці відходи утворюють бактерії та інші патогени, які можуть залишитися в компості після розкладання. Це може становити ризик для здоров'я людини та рослин. Хімічно оброблені матеріали (барвники або консерванти) — можуть залишатися в ґрунті після розкладання компосту та потенційно впливати на здоров'я рослин. Сюди належать рослини, оброблені інсектицидами, фунгіцидами чи гербіцидами, пофарбована або покрита лаком деревина тощо. Хворі рослини — можуть містити патогени, які залишаються в ґрунті після компостування та можуть заражати здорові рослини у наступних сезонах Бур'яни, які можуть прорости — під час використання цього компосту для покриття ґрунту або вирощування рослин, це може призвести до виникнення нових бур'янів та подальшого поширення їх. Тверді матеріали, такі як великі гілки — можуть бути складні для розкладання і затримати процес компостування. Краще подрібнити їх перед додаванням до компосту або використовувати їх для створення шару аеровентиляції у компостній купі. Уламки волоського горіха — листя, гілки та коріння волоського горіха містять природну речовину, звану юглон, яка уповільнює зростання багатьох рослин і може навіть вбити їх. Відходи від домашніх тварин — можуть містити патогени та паразитів, які шкідливі для здоров'я людини та рослин. Крім того, вони можуть привертати хижаків та комах. Деревне вугілля — ці матеріали містять багато сірки, через що готовий компост може стати занадто кислим для більшості рослин. Також брикети вугілля часто містять хімічні речовини, які можуть нашкодити рослинам.

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