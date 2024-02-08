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Никогда не добавляйте это в компост — отходы, которые превратят удобрение в яд

8 февраля 2024 03:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что нельзя добавлять в компост — список опасных отходов
Женщина работает с компостом в саду. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Компостирование — это простой способ превратить различные отходы со двора и кухни в нечто полезное для сада и огорода. Однако даже в этом процессе существуют определенные правила и ограничения, которые важно учитывать, чтобы не превратить будущее удобрение в яд для растений. Ведь не все материалы одинаково хороши для добавления в компост.

Новини.LIVE рассказывает, какие отходы нельзя добавлять в компост ни при каких обстоятельствах.

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Следующие виды отходов запрещено добавлять в компостную яму:

  1. Мясо и рыбные отходы — способствуют образованию резкого запаха гниения, что может привлечь крыс, мух, других животных и вредителей. Кроме того, быстрое разложение таких материалов может нарушить баланс между азотом и углеродом в компосте, что может привести к его закислению или чрезмерному нагреву.
  2. Молочные продукты, жиры и масла – образуют неприятный запах, привлекают вредителей и медленно разлагаются. Их присутствие способствует возникновению гнили и брожению, что может изменить химический баланс в компосте и негативно повлиять на развитие растений. Эти отходы также образуют бактерии и другие патогены, которые могут остаться в компосте после разложения. Это может представлять риск для здоровья человека и растений.
  3. Химически обработанные материалы (красители или консерванты) — могут оставаться в почве после разложения компоста и потенциально влиять на здоровье растений. Сюда относятся растения, обработанные инсектицидами, фунгицидами или гербицидами, окрашенная или покрытая лаком древесина.
  4. Больные растения — могут содержать патогены, которые остаются в почве после компостирования и могут заражать здоровые растения в следующих сезонах.
  5. Сорняки, которые могут прорасти — при использовании этого компоста для покрытия почвы или выращивания растений это может привести к возникновению новых сорняков и дальнейшему распространению их.
  6. Твердые материалы, такие как большие ветви — могут быть сложны для разложения и задержать процесс компостирования. Лучше измельчить их перед добавлением к компосту или использовать для создания слоя аэровентиляции в компостной куче.
  7. Обломки грецкого ореха — листья, ветки и корни грецкого ореха содержат природное вещество, называемое юглон, которое замедляет рост многих растений и может даже убить их.
  8. Отходы от домашних животных — могут содержать патогены и паразитов, которые вредны для здоровья человека и растений. Кроме того, они могут привлекать хищников и насекомых.
  9. Древесный уголь — эти материалы содержат много серы, из-за чего готовый компост может стать очень кислым для большинства растений. Также брикеты угля часто содержат химические вещества, которые могут навредить растениям.

 

Раньше мы делились лунным посевным календарем на февраль 2024 года, который поможет выбрать лучшие даты для работы в саду и огороде.

Напомним, мы писали, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать на участке, чтобы не навредить себе и своему дому.

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огород
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