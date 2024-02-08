Что нельзя добавлять в компост — список опасных отходов

Женщина работает с компостом в саду. Фото: istockphoto.com

Компостирование — это простой способ превратить различные отходы со двора и кухни в нечто полезное для сада и огорода. Однако даже в этом процессе существуют определенные правила и ограничения, которые важно учитывать, чтобы не превратить будущее удобрение в яд для растений. Ведь не все материалы одинаково хороши для добавления в компост.

Новини.LIVE рассказывает, какие отходы нельзя добавлять в компост ни при каких обстоятельствах.

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Следующие виды отходов запрещено добавлять в компостную яму:

Мясо и рыбные отходы — способствуют образованию резкого запаха гниения, что может привлечь крыс, мух, других животных и вредителей. Кроме того, быстрое разложение таких материалов может нарушить баланс между азотом и углеродом в компосте, что может привести к его закислению или чрезмерному нагреву. Молочные продукты, жиры и масла – образуют неприятный запах, привлекают вредителей и медленно разлагаются. Их присутствие способствует возникновению гнили и брожению, что может изменить химический баланс в компосте и негативно повлиять на развитие растений. Эти отходы также образуют бактерии и другие патогены, которые могут остаться в компосте после разложения. Это может представлять риск для здоровья человека и растений. Химически обработанные материалы (красители или консерванты) — могут оставаться в почве после разложения компоста и потенциально влиять на здоровье растений. Сюда относятся растения, обработанные инсектицидами, фунгицидами или гербицидами, окрашенная или покрытая лаком древесина. Больные растения — могут содержать патогены, которые остаются в почве после компостирования и могут заражать здоровые растения в следующих сезонах. Сорняки, которые могут прорасти — при использовании этого компоста для покрытия почвы или выращивания растений это может привести к возникновению новых сорняков и дальнейшему распространению их. Твердые материалы, такие как большие ветви — могут быть сложны для разложения и задержать процесс компостирования. Лучше измельчить их перед добавлением к компосту или использовать для создания слоя аэровентиляции в компостной куче. Обломки грецкого ореха — листья, ветки и корни грецкого ореха содержат природное вещество, называемое юглон, которое замедляет рост многих растений и может даже убить их. Отходы от домашних животных — могут содержать патогены и паразитов, которые вредны для здоровья человека и растений. Кроме того, они могут привлекать хищников и насекомых. Древесный уголь — эти материалы содержат много серы, из-за чего готовый компост может стать очень кислым для большинства растений. Также брикеты угля часто содержат химические вещества, которые могут навредить растениям.

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Напомним, мы писали, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать на участке, чтобы не навредить себе и своему дому.