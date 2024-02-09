Стоит ли высаживать туи у дома — эксперты дали важные советы

Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать
Вечнозеленая туя считается одним из самых лучших растений для ландшафтного дизайна. Особую популярность имеют живые изгороди. Однако, опытные садоводы часто не спешат высаживать эти деревья на своем приусадебном участке и тому есть серьезные причины.
Разбираемся дальше, стоит ли высаживать туи возле дома, плюсы и минусы растения.
Почему туи не стоит высаживать возле дома — главные минусы
Несмотря на то, что у туи имеют свои преимущества, у нее есть и существенные недостатки, которые следует учитывать, а именно:
- Агрессивные корни — если у вас есть газон или красивые клумбы, то не высаживайте рядом туи, ведь это дерево своими корнями может изуродовать корневую систему других растений, отобрать у них воду и питательные вещества. Также туи могут повредить фундамент дома. В то же время, если на участке есть склон, то для предотвращения его осыпания или размывания достаточно посадить несколько деревьев, чтобы корневая система укрепила почву.
- Плохое соседство — специалисты не советуют высаживать туи рядом с грушами, поскольку туя очень негативно влияет на это фруктовое дерево. Некоторые болезни и вредители могут атаковать как грушу, так и туи, если они растут рядом.
- Аллергические реакции — люди с аллергиями могут иметь негативную реакцию на пыльцу и смолу, выделяемые туями.
- Обрезка — если вы высаживаете туи, то готовьтесь к тому, что вам необходимо будет регулярно их обрезать, чтобы они не росли слишком высокими и были нужной формы.
- Уязвимость к болезням — туи могут быть уязвимы к определенным болезням, которые могут распространиться на другие растения в вашем саду.
Какая польза туи на приусадебном участке и в саду
Следует учесть и плюсы, которые делают это дерево полезным и желанным в вашем зеленом уголке возле дома:
- Эстетический вид — как мы уже упоминали ранее, это отличный выбор для создания красивых ландшафтов вокруг дома. Ее зеленые густые ветки придают саду волшебный вид на протяжении всего года. Туи могут быть в виде живой изгороди или как отдельные декоративные элементы.
- Аромадендрин — это особое вещество, содержащееся в хвое. Оно обладает сильным антимикробным действием, поэтому высадка туи на участке будет способствовать уменьшению количества сезонных простуд.
- Накопление заряда статического электричества — вы правильно прочли, именно такой "супер силой" обладает туя. Поэтому дерево служит "естественным пылесосом", притягивающим к себе пыль и снижающим его количеством в воздухе.
- Густая крона — туи, высаженные в виде живой изгороди, создают прекрасную защитную полосу, снижающую уровень городского шума и выхлопных газов автотранспорта.
- Устойчивость к непогоде — эти растения достаточно устойчивы к разным погодным условиям, включая ветер, солнце и снег, что делает их идеальными для обустройства сада в любом климате.
Раньше мы писали, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать на участке, чтобы не навредить себе и своему дому.
Напомним, мы рассказывали, какие отходы нельзя добавлять в компост ни при каких обстоятельствах.
Также мы делились лунным посевным календарем на февраль 2024 года, который поможет выбрать лучшие даты для работы в саду и огороде.
Читайте Новини.LIVE!