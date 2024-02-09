Стоит ли высаживать туи у дома — эксперты дали важные советы

Мужчина сажает туи возле дома. Фото: freepik.com

Вечнозеленая туя считается одним из самых лучших растений для ландшафтного дизайна. Особую популярность имеют живые изгороди. Однако, опытные садоводы часто не спешат высаживать эти деревья на своем приусадебном участке и тому есть серьезные причины.

Разбираемся дальше, стоит ли высаживать туи возле дома, плюсы и минусы растения.

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Несмотря на то, что у туи имеют свои преимущества, у нее есть и существенные недостатки, которые следует учитывать, а именно:

Агрессивные корни — если у вас есть газон или красивые клумбы, то не высаживайте рядом туи, ведь это дерево своими корнями может изуродовать корневую систему других растений, отобрать у них воду и питательные вещества. Также туи могут повредить фундамент дома. В то же время, если на участке есть склон, то для предотвращения его осыпания или размывания достаточно посадить несколько деревьев, чтобы корневая система укрепила почву. Плохое соседство — специалисты не советуют высаживать туи рядом с грушами, поскольку туя очень негативно влияет на это фруктовое дерево. Некоторые болезни и вредители могут атаковать как грушу, так и туи, если они растут рядом. Аллергические реакции — люди с аллергиями могут иметь негативную реакцию на пыльцу и смолу, выделяемые туями. Обрезка — если вы высаживаете туи, то готовьтесь к тому, что вам необходимо будет регулярно их обрезать, чтобы они не росли слишком высокими и были нужной формы. Уязвимость к болезням — туи могут быть уязвимы к определенным болезням, которые могут распространиться на другие растения в вашем саду.

Туи у забора. Фото: Всвіті

Какая польза туи на приусадебном участке и в саду

Следует учесть и плюсы, которые делают это дерево полезным и желанным в вашем зеленом уголке возле дома:

Эстетический вид — как мы уже упоминали ранее, это отличный выбор для создания красивых ландшафтов вокруг дома. Ее зеленые густые ветки придают саду волшебный вид на протяжении всего года. Туи могут быть в виде живой изгороди или как отдельные декоративные элементы. Аромадендрин — это особое вещество, содержащееся в хвое. Оно обладает сильным антимикробным действием, поэтому высадка туи на участке будет способствовать уменьшению количества сезонных простуд. Накопление заряда статического электричества — вы правильно прочли, именно такой "супер силой" обладает туя. Поэтому дерево служит "естественным пылесосом", притягивающим к себе пыль и снижающим его количеством в воздухе. Густая крона — туи, высаженные в виде живой изгороди, создают прекрасную защитную полосу, снижающую уровень городского шума и выхлопных газов автотранспорта. Устойчивость к непогоде — эти растения достаточно устойчивы к разным погодным условиям, включая ветер, солнце и снег, что делает их идеальными для обустройства сада в любом климате.

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