Как подготовить теплицу к весенней посадке — важные правила и ценные советы

Девушка готовит теплицу к новому сезону. Фото: Shutterstock

С наступлением первых погожих дней дачники, огородники и садоводы готовятся к новому сезону выращивания разных культур. В частности, начинается подготовка теплиц к будущим посевам и посадкам. Это одна из самых ответственных работ, ведь за зиму накапливается много микробов и грязи, что может повлиять на растения.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить теплицу к предстоящим весенним посадкам, какие существуют важные правила и что следует обязательно сделать.

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С чего начать подготовку? Любой специалист ответит вам, что прежде всего помещению нужна уборка и дезинфекция.

Если не успели сделать это за осень, то самое время убрать остатки растений и отходы из предыдущего сезона. Это поможет избежать распространения вредителей и болезней.

Пленку и стекло в теплице лучше вымыть теплой водой с хозяйственным мылом. Металлические части можно отмыть теплой водой с уксусным раствором.

Для дезинфекции теплицы можно использовать разные средства, которые помогут уничтожить бактерии, грибки и другие патогены. Можно использовать подручные средства, например, перекись, уксус или раствор аммиака, а можно купить спецсредства в специализированном магазине.

После мытья дайте теплице высохнуть и проветрите помещение. Это поможет избежать образования плесени или грибка.

Во время очистки проверьте теплицу на любые повреждения или слабые места, такие как трещины и т.д. Вовремя произведите необходимый ремонт.

Растения в теплице. Фото: Рexels

Как подготовить почву в теплице к весенней посадке

Как мы уже упоминали выше, прежде всего, почву следует очистить от остатков растений и сорняков. Как удобрение такие отходы не годятся. Больше того, они могут стать источником болезней и вредителей, поэтому не жалейте и все тщательно очищайте.

Дальше землю нужно хорошенько перекопать и разрыхлить. Следующий этап при условии, что температура держится около 15°C, прогреть землю. Для этого необходимо ее дважды полить кипятком.

Важно обеспечить хороший дренаж в теплице во избежание застоя воды в почве. Добавить дренажный слой на дно теплицы или используйте специальные дренажные материалы.

Далее можно формировать грядки и дорожки для удобного ухода за растениями.

Для лучшего урожая за две-три недели до высадки растений можно засеять в теплицу рапс, люцерну или другие злаковые. Они насыщают землю полезными веществами.

Также следует внести органическое и минеральное удобрение. Можно обработать землю перегноем, компостом или биогумусом.

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