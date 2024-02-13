Які дерева найкраще садити навесні в саду — повний список

Дівчина саджає фруктове дерево у саду. Фото: shutterstock.com

Саме навесні, коли природа оживає, у світі садівництва відкривається безліч можливостей для вирощування та догляду за рослинами. Це вдалий період, щоб поповнити свої зелені куточки новими сортами фруктових дерев, створивши гармонійний та квітучий садовий ландшафт та забезпечивши себе щедрими врожаями у майбутньому.

Новини.LIVE розповідає, які плодові дерева найкраще садити у своєму саду саме навесні.

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Коли можна розпочинати посадку дерев

Важливо правильно обрати час посадки. Досвідчені садівники радять розпочинати роботи, як тільки зійшов сніг і на вулиці встановилася стабільна плюсова температура. Коли ґрунт вже почав прогріватися, але активний ріст рослин ще не розпочався.

Це зазвичай припадає на кінець березня або початок квітня, залежно від місцевих кліматичних умов.

Чому варто саджати фруктові дерева навесні

Як пояснюють експерти, саме навесні коріння дерев добре вбирає вологу, що надходить в землю від талого снігу, тому саджанцям легше прижитися.

Крім того, навесні ґрунт нагрівається, але ще не стає надто гарячим, що сприяє активному росту кореневої системи.

Жінка саджає дерево у своєму саду. Фото: google.com

Які плодові дерева садити навесні — повний перелік

Якщо у вашому саду ґрунт щільний і важкий, до того ж з високим ступенем зволоженості, фахівці радять всі види плодових дерев висаджувати навесні.

Якщо ж ґрунт має інші характеристики, найкраще у цей період висаджувати теплолюбні кісточкові:

черешня;

вишня;

слива;

абрикос;

персик;

алича.

Також можна висаджувати незимостійкі сорти груш.

Обирайте сорти фруктових дерев, які найкраще відповідають вашому клімату та умовам вирощування. Перед посадкою зверніть увагу на вимоги до ґрунту, освітлення. Не забувайте про правильні добрива.

Посадка дерев у саду навесні. Фото: google.com

Які є особливості весняної посадки плодових дерев

При посадці саджанців навесні враховуйте наступні фактори:

Яму для посадки дерева слід підготувати за два тижні: родючий шар ґрунту перемішуємо з органічними (компост або перегній) і мінеральними добривами. Але в жодному разі не додавайте свіжий гній, він може знищити коріння. Земля має бути пухка та прогріта. Не допускайте промерзлі грудочки при посадці. Слідкуйте за погодою. Якщо температура опускається нижче 0°C — розпочинати посадку рано, саджанці можуть не прижитися. Посадка саджанців повинна бути завершена до того, як на них почнуть набухати бруньки. Перед посадкою у саджанця необхідно обрізати все засохле і підмерзле коріння. Якщо коріння підсохло під час транспортування, то перед посадкою саджанець треба на декілька годин помістити у воду.

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