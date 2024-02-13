Какие деревья лучше садить весной в саду — полный список

Эти деревья лучше всего сажать именно весной — будете довольны результатом
Именно весной, когда природа оживает, в мире садоводства открывается множество возможностей для выращивания и ухода за растениями. Это удачный период, чтобы пополнить свои зеленые уголки новыми сортами фруктовых деревьев, создав гармоничный и цветущий садовый ландшафт, обеспечив себя щедрыми урожаями в будущем.
Новини.LIVE рассказывает, какие плодовые деревья лучше всего сажать в своем саду именно весной.
Когда можно начинать посадку деревьев
Важно правильно выбрать время посадки. Опытные садоводы советуют приступать к работе, как только сошел снег и на улице установилась стабильная плюсовая температура. Когда почва уже начала прогреваться, но активный рост растений еще не начался.
Это обычно приходится на конец марта или начало апреля в зависимости от местных климатических условий.
Почему стоит сажать фруктовые деревья весной
Как объясняют эксперты, именно весной корни деревьев хорошо впитывают влагу, поступающую в землю от талого снега, поэтому саженцам легче прижиться.
Кроме того, весной почва нагревается, но еще не становится слишком горячей, что способствует активному росту корневой системы.
Какие плодовые деревья сажать весной — полный перечень
Если в вашем саду почва плотная и тяжелая, к тому же с высокой степенью увлажненности, специалисты советуют все виды плодовых деревьев высаживать весной.
Если почва имеет другие характеристики, лучше всего в этот период высаживать теплолюбивые косточковые:
- черешня;
- вишня;
- слива;
- абрикос;
- персик;
- алыча.
Также можно высаживать незимостойкие сорта груш.
Выбирайте сорта фруктовых деревьев, которые лучше всего соответствуют вашему климату и условиям выращивания. Перед посадкой обратите внимание на требования к грунту, освещению. Не забывайте о правильных удобрениях.
Каковы особенности весенней посадки плодовых деревьев
При посадке саженцев весной учитывайте следующие факторы:
- Яму для посадки дерева следует подготовить за две недели: плодородный слой почвы перемешиваем с органическими (компост или перегной) и минеральными удобрениями. Но ни в коем случае не добавляйте свежий навоз, он может уничтожить корни.
- Земля должна быть рыхлая и прогретая. Не допускайте промерзшие комочки при посадке.
- Следите за погодой. Если температура опускается ниже 0°C — начинать посадку рано, саженцы могут не прижиться.
- Посадка саженцев должна быть завершена до того, как на них начнут набухать почки.
- Перед посадкой у саженца необходимо обрезать все засохшие и подмерзшие корни.
- Если корни подсохли при транспортировке, то перед посадкой саженец нужно на несколько часов поместить в воду.
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