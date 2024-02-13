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Эти деревья лучше всего сажать именно весной — будете довольны результатом

13 февраля 2024 15:34
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие деревья лучше садить весной в саду — полный список
Девушка сажает фруктовое дерево в саду. Фото: shutterstock.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Именно весной, когда природа оживает, в мире садоводства открывается множество возможностей для выращивания и ухода за растениями. Это удачный период, чтобы пополнить свои зеленые уголки новыми сортами фруктовых деревьев, создав гармоничный и цветущий садовый ландшафт, обеспечив себя щедрыми урожаями в будущем.

Новини.LIVE рассказывает, какие плодовые деревья лучше всего сажать в своем саду именно весной.

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Когда можно начинать посадку деревьев

Важно правильно выбрать время посадки. Опытные садоводы советуют приступать к работе, как только сошел снег и на улице установилась стабильная плюсовая температура. Когда почва уже начала прогреваться, но активный рост растений еще не начался.

Это обычно приходится на конец марта или начало апреля в зависимости от местных климатических условий.

Почему стоит сажать фруктовые деревья весной

Как объясняют эксперты, именно весной корни деревьев хорошо впитывают влагу, поступающую в землю от талого снега, поэтому саженцам легче прижиться.

Кроме того, весной почва нагревается, но еще не становится слишком горячей, что способствует активному росту корневой системы.

 

Какие деревья лучше садить весной в саду - полный список
Женщина сажает дерево в своем саду. Фото: google.com

Какие плодовые деревья сажать весной — полный перечень

Если в вашем саду почва плотная и тяжелая, к тому же с высокой степенью увлажненности, специалисты советуют все виды плодовых деревьев высаживать весной.

Если почва имеет другие характеристики, лучше всего в этот период высаживать теплолюбивые косточковые:

  • черешня;
  • вишня;
  • слива;
  • абрикос;
  • персик;
  • алыча.

Также можно высаживать незимостойкие сорта груш.

Выбирайте сорта фруктовых деревьев, которые лучше всего соответствуют вашему климату и условиям выращивания. Перед посадкой обратите внимание на требования к грунту, освещению. Не забывайте о правильных удобрениях.

 

Каковы особенности весенней посадки плодовых деревьев
Посадка деревьев в саду весной. Фото: google.com

Каковы особенности весенней посадки плодовых деревьев

При посадке саженцев весной учитывайте следующие факторы:

  1. Яму для посадки дерева следует подготовить за две недели: плодородный слой почвы перемешиваем с органическими (компост или перегной) и минеральными удобрениями. Но ни в коем случае не добавляйте свежий навоз, он может уничтожить корни.
  2. Земля должна быть рыхлая и прогретая. Не допускайте промерзшие комочки при посадке.
  3. Следите за погодой. Если температура опускается ниже 0°C — начинать посадку рано, саженцы могут не прижиться.
  4. Посадка саженцев должна быть завершена до того, как на них начнут набухать почки.
  5. Перед посадкой у саженца необходимо обрезать все засохшие и подмерзшие корни.
  6. Если корни подсохли при транспортировке, то перед посадкой саженец нужно на несколько часов поместить в воду.

 

Раньше мы писали, какие деревья нельзя сажать у дома из-за их опасного воздействия.

Напомним, мы рассказывали, как подготовить теплицу к предстоящим весенним посадкам.

Также советуем, стоит ли высаживать туи у дома.

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сад

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