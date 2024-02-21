Як посіяти моркву — хитрі методи з Китаю, що збільшать урожайність вдвічі

Городник тримає великий врожай моркви в руках. Фото: zolininkas.lt

Якщо у вас є бажання зібрати великий врожай моркви цього року, варто спробувати нові методи посіву від китайських фермерів. Ці хитрі способи доволі прості, ними можуть скористатися навіть початківці, а головне — результат приємно вразить, адже помаранчеві соковиті овочі будете збирати мішками.

Розповідаємо, я к посіяти моркву за хитрими китайськими методами.

Перший спосіб посіву моркви

Щоб посіяти моркву за цією технологією, необхідно зробити наступні дії:

Перекопати ґрунт, щоб він став пухким та наситився киснем. Підживити ґрунт добривами, до прикладу, суперфосфатом, фітоспорином чи перегноєм. Важливо ретельно розмішати їх з ґрунтом, щоб забезпечити однорідний розподіл. Також слід дотримуватися рекомендацій щодо кількості та типу добрив, оскільки надлишок може нашкодити розвитку та здоров'ю рослини. Підготовте борозни на грядці. Далі слід взяти звичайний туалетний папір та розрізати його на неширокі смуги. До туалетного паперу за допомогою клейстера необхідно приклеїти насінини моркви на оптимальній відстані одна від одної. У борозни акуратно викладіть смужки паперу з насінням.

Таким чином вже після перших паростків ви побачите, що проріджувати моркву не потрібно. А це — значно заощаджує час.

Ще один значний плюс від такого способу посіву — буде набагато простіше виполювати бур'яни без шкоди насадженням.

Насіння моркви для посіву. Фото: zolininkas.lt

Другий спосіб посіву моркви

Цей спосіб посіву фермери використовують, коли треба додатково захистити насіння. Слід зробити наступне:

У пластикову пляшку 0,5 л насипати той обсяг насіння, який потрібен для висаджування на одній грядці. Додати в пляшку пил і добре потрусити її. Завдяки такому способу насіння рівномірно розподілиться. Насипати суміш в борозенки.

Ще один варіант замість пилу використовувати в’язку рідину, що складається з води та крохмалю:

у стакані води розчинити 3 ст. л. крохмалю;

закип’ятити два літри води у каструлі і перелити в неї воду з крохмалем;

варити на вогні невеликої інтенсивності, весь час помішуючи, поки не вийде однорідна маса без грудок.

Далі цю рідину, коли вона охолоне потрібно перелити у пластикову пляшку й засипати туди 2 ст. л. насіння моркви. Пляшку закрутити кришечкою і гарненько потрясти, щоб насіння рівномірно розподілилися по всій рідині.

Суміш, яка вийшла, рівномірно наливаємо в борозенки. Таким чином проріджувати моркву буде не потрібно.

Раніше ми писали, чим підживити ґрунт перед посадкою моркви.

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