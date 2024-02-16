Коли та як сіяти перець на розсаду весною — поради для дачників

Догляд за розсадою перців. Фото: freepik.com

Середина лютого — чи не найкращий час подумати про новий дачний сезон. Варто вже зараз підготувати свої земельні ділянки до майбутніх посівів та посадок, розпланувати, які овочеві та фруктові культури будуть рости у вашому саду та на городі. А перші роботи можна розпочати з розсади перцю, адже ця рослина досить довго сходить. Тож, якщо хочете ласувати вітамінним овочем якомога раніше, не баріться.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти перець на розсаду та як це слід зробити, щоб отримати найкращий результат.

Коли сіяти перець на розсаду 2024 року

Як ми вже зазначали вище, перець — одна з овочевих культур, що росте дуже повільно, від посіву насіння до пересадки розсади в ґрунт має пройти близько 70 днів, а є сорти, яким необхідно не менше 150 днів. Тому багато городників починають готувати розсаду ще взимку.

Але це можна зробити й весною, коли почало прогрівати перше сонечко. Тоді рослина буде краще рости й збагачуватиметься корисними речовинами.

Перш ніж визначити час посіву перцю, варто обрати сорт і вже від нього відштовхуватися: буде він ранній, середньостиглий, чи пізній. Знаючи приблизну дату плодоношення розраховують час посіву.

Варто зауважити, як правило, виробники насіння вказують на пакуванні рекомендований час посіву для кожного сорту.

Пізній перець можна сіяти вже в кінці січня або на початку лютого, середні сорти — в середині лютого або на початку березня, скоростиглі — впродовж березня.

Розсада перцю. Фото: freepik.com

Коли садити перець на розсаду за місячним календарем 2024 року

Досить часто дачники та городники використовують місячний посівний календар, щоб визначити найвдаліший час для посіву тої, чи іншої культури.

Сприятливі дати для посіву перцю на розсаду у лютому 2024 року будуть наступними: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 число.

А у березні сіяти перці на розсаду варто у такі дати: 13, 14, 15,16, 18, 19, 22, 23, 24 лютого.

Звичайно, якщо дотримуватися усіх правил посіву та посадки, вчасно поливати та удобрювати, щедрий врожай перцю вам точно забезпечений. Але чому б не підвищити свої шанси, скориставшись місячним посівним календарем?

Розсада перцю. Фото: pixabay.com

Як правильно посіяти насіння перцю на розсаду — цінні поради

Якщо ви купили насіння на ринку або ж самостійно зібрали з торішнього врожаю, варто його обробити перед посівом. Для цього у склянці води розчиніть 3 г порошку марганцю і покладіть туди насіння на 20 хвилин. Це прекрасний природний антисептик. Також можна залишити насіння в розчині стимулятора росту.

Якщо ж ви купили упаковане насіння від виробника, то воно може бути вже обробленим. Це має бути вказано в описі.

Посівний матеріал можна спочатку проростити, щоб прискорити дозрівання розсади:

у невелику ємність покладіть вологу тканину (можна взяти марлю, будь-яку бавовняну тканину або ватні диски);

на мокру поверхню покладіть насінини;

поставте контейнер в тепле місце;

постійно слідкуйте за тим, щоб тканини була вологою;

приблизно на 4 день з насіння проклюнуться паростки.

Останній, не менш важливий, етап підготовки до посіву — вибір ґрунту. Субстрат для перців має бути пухким і слабокислим. Для цього ідеально підходить суміш торфу та перегною один до одного. Якщо не хочете ризикувати, купіть готову суміш в агромагазині.

Сіємо перець на розсаду покроково:

Підготуйте окремі місткості шириною приблизно 10 см і глибиною 10−15 см. Зробіть у ємностях отвори для дренажу на дні. Наповніть ґрунтом кожен контейнер. За допомогою пінцета у кожну ємність покладіть по кілька насінин. Присипте кожне насіння 1 см ґрунту і злегка ущільніть пальцями. Полийте невеликою кількістю води, можна скористатися пульверизатором з розпилювачем. Накрийте посадковий матеріал плівкою з отворами для повітря та поставте в тепле місце. Через 7−10 днів зніміть плівку, регулярно поливайте розсаду, слідкуючи за тим, щоб ґрунт завжди був вологим. У перший тиждень після появи паростків рекомендується підсвічувати фітолампою для кращого росту. Пересаджуйте розсаду перцю у відкритий ґрунт приблизно в середині-кінці травня, коли температура не опускається нижче +15°С.

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