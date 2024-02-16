Когда и как сеять перец на рассаду весной — советы для дачников

Уход за рассадой перцев. Фото: freepik.com

Середина февраля — едва ли не лучшее время подумать о новом дачном сезоне. Следует уже сейчас подготовить свои земельные участки к будущим посевам и посадкам, распланировать, какие овощные и фруктовые культуры будут расти в вашем саду и огороде. А первые работы можно начать с рассады перца, ведь это растение довольно долго сходит. Так что, если хотите лакомиться витаминным овощем как можно раньше, не медлите.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять перец на рассаду и как это сделать, чтобы получить наилучший результат.

Когда сеять перец на рассаду в 2024 году

Как уже отмечалось выше, перец — одна из растущих очень медленно овощных культур, от посева семян до пересадки рассады в почву должно пройти около 70 дней, а есть сорта, которым необходимо не менее 150 дней. Поэтому многие огородники начинают готовить рассаду еще зимой.

Но это можно сделать и весной, когда начало прогревать первое солнышко. Тогда растение будет лучше расти и обогащаться полезными веществами.

Прежде чем определить время посева перца, следует выбрать сорт и уже от него отталкиваться: будет ли он ранний, среднеспелый или поздний. Зная приблизительную дату плодоношения, рассчитывают время посева.

Следует заметить, как правило, производители семян указывают на упаковке рекомендуемое время посева для каждого сорта.

Поздний перец можно сеять уже в конце января или начале февраля, средние сорта — в середине февраля или начале марта, скороспелые — в течение марта.

Рассада перца. Фото: freepik.com

Когда сажать перец на рассаду по лунному календарю 2024 года

Часто дачники и огородники используют лунный посевной календарь, чтобы определить самое удачное время для посева той или иной культуры.

Благоприятные даты посева перца на рассаду в феврале 2024 года будут следующими: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 число.

А в марте сеять перцы на рассаду следует в такие даты: 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 февраля.

Конечно, если соблюдать все правила посева и посадки, вовремя поливать и удобрять, щедрый урожай перца вам точно обеспечен. Но почему бы не повысить свои шансы, воспользовавшись лунным посевным календарем?

Рассада перца. Фото: pixabay.com

Как правильно посеять семена перца на рассаду

Если вы купили семена на рынке или самостоятельно собрали из прошлогоднего урожая, стоит их обработать перед посевом. Для этого в стакане воды растворите 3 г порошка марганцовки и положите семена на 20 минут. Это хороший природный антисептик. Также можно бросить семена в раствор стимулятора роста.

Если вы купили упакованные семена от производителя, то они могут быть уже обработаны. Это должно быть указано в описании.

Посевной материал можно сначала прорастить, чтобы ускорить созревание рассады:

в небольшую емкость положите влажную ткань (можно взять марлю, любую хлопчатобумажную ткань или ватные диски);

на мокрую поверхность положите семена;

поставьте контейнер в теплое место;

постоянно следите за тем, чтобы ткань была влажной;

примерно на 4 день из семян проклюнутся ростки.

Последний, не менее важный, этап подготовки к посеву — выбор почвы. Субстрат для перцев должен быть рыхлым и слабокислым. Для этого идеально подходит смесь торфа и перегноя один к одному. Если не желаете рисковать, купите готовую смесь в агромагазине.

Сеем перец на рассаду пошагово:

Подготовьте отдельные емкости шириной примерно 10 см и глубиной 10-15 см. Сделайте в емкостях отверстия для дренажа на дне. Заполните грунтом каждый контейнер. С помощью пинцета в каждую емкость положите несколько семян. Присыпьте каждые семена 1 см грунта и слегка уплотните пальцами. Полейте небольшим количеством воды, можно воспользоваться пульверизатором с распылителем. Накройте посадочный материал пленкой с отверстиями для воздуха и поставьте его в теплое место. Через 7-10 дней снимите пленку, регулярно поливайте рассаду, смотря за тем, чтобы почва всегда была влажной. В первую неделю после появления ростков рекомендуется подсвечивать фитолампой для лучшего роста. Пересаживайте рассаду перца в открытый грунт примерно в середине-конце мая, когда температура не опускается ниже +15°С.

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