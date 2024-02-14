Розсада в лютому — які квіти сіяти вже зараз, щоб мати квітучий сад навесні

Садівниця займається розсадою квітів. Фото: shutterstock.com

Здається, що у багатьох регіонах України погода наче натякає, що весна вже не за горами. А отже, настав час готувати розсаду для майбутнього квітучого саду або яскравих клумб біля будинку. Є багато сортів квітів, які варто посіяти саме в лютому, щоб вони встигли прорости та зміцнитися.

Тож, Новини.LIVE пропонує дізнатися, які квіти сіяти на розсаду вже зараз, щоб отримати дивовижний результат навесні.

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Перед тим, як розпочати посів, варто підготувати горщики для розсади і звичайно ґрунт — він обов'язково повинен бути пухкий, інший не годиться, адже наші насінинки просто задихнуться і не проростуть.

Якщо ґрунт важкий, жирний, то найкраще додати торф. Також можна скористатися розпушувачами, до прикладу, перлітом, вермикулітом, кокосовим субстратом, діатомітом.

Досвідчені квіткарі радять перед висіванням квіткових культур обов'язково прожарити або пропарити весь земельний субстрат. Температура має бути від 100°C до 130°C. Це допоможе у майбутньому захистити рослини від хвороботворних мікробів.

Коли стерильний ґрунт охолоне або підсохне, можна вносити в нього корисні добавки. Можна змішати торф і біогумус — і це вже буде відмінний ґрунт.

Можна взяти вже готовий земельний субстрат у спеціалізованому магазині. Зазвичай вони вже містять усі необхідні поживні речовини для рослин.

Створіть оптимальні умови для розсади, забезпечивши їм достатнє освітлення та температуру. Використовуйте додаткове освітлення або теплиці, якщо необхідно.

Також не забувайте, що кожна майбутня квітка потребує різного підходу, тож дотримуйтеся рекомендацій на упаковці насіння для досягнення оптимальних результатів.

Ґрунт для розсади. Фото: google.com

Які квіти треба сіяти на розсаду вже у лютому

Ці квіти варто посіяти на розсаду вже зараз і тоді результат вас приємно здивує:

1. Віола — дуже красива та ніжна барвиста квітка. Насіння слід сіяти у родючий, помірно зволожений і добре дренований ґрунт, тоді воно проросте вже за 7-10 днів. Підгодовувати можна суперфосфатом та аміачною селітрою. Якщо посів був у лютому чи на початку березня, то приблизно у травні-червні можна висаджувати у відкритий ґрунт. Цвітіння віол буде радувати вас не один місяць.

2. Сальвія — однорічна рослина, яка трохи нагадує лаванду, але має свій неперевершений аромат з легкими цитрусовими нотками. Насіння сальвії досить маленькі, тому розсипте їх рівномірно по поверхні ґрунту та просто присипте їх тонким шаром ґрунту. Не залишайте насіння глибоко під ґрунтом, оскільки вони потребують світла для проростання. Висаджувати на вулицю можна в останні дні весни.

3. Бегонія Махрова — непримхлива садова красуня. Квітки відрізняються здатністю очищати повітря від хвороботворних бактерій. Насіння мають отримувати достатньо кисню та розсіяного світла. Обов'язково повинен бути дренаж. Найкраще використовувати субстрат на основі дерново-листового ґрунту з перегноєм, піском і торфом. Підгодувати фосфорно-калійними та азотними добривами. Проростання насіння від 5 до 20 днів. А цвітіння радуватиме впродовж 6 місяців.

4. Петунія — популярна красуня в Україні. Найкраще сіяти в кінці лютого, щоб уже у травні висадити розсаду у відкритий ґрунт. Перед посівом краще замочити насіння. В середньому насіння проростає вже за 5-7днів, інколи росткам треба до 2 тижнів.

5. Лобелія ампельна — Для рослини підходить універсальний ґрунт. Підживлювати можна сульфатом калію, а далі — комплексні добрива. Маленьке насіннячко розподіляється на поверхні ґрунту. Зверху слід обприскувати, використовуючи пульверизатор. Місткість накривається плівкою або склом. Щодня потрібно провітрювати. Насіння проростає приблизно за 10 днів. Висаджувати можна, коли більше немає заморозків. Період цвітіння починається у червні та триває до вересня.

6. Примула — попередньо слід провести стратифікацію насіння: його потрібно посіяти (злегка втиснути в ґрунт), зволожити з розпилювача, накрити склом і помістити в холодильник (температура +5...+7). Посіви витримуємо в таких умовах впродовж 7-10 днів, потім переносимо в кімнатні умови.

7. Пеларгонія — при посадці насіння обов'язково злегка вдавлюємо в ґрунт або присипаємо ґрунтом зверху. Стежимо за вологістю посівів і їх провітрюванням. Сходи з'являться протягом 5-10 днів.

8. Гвоздика Шабо — насіння після посіву слід злегка присипати вологим піском. Посадкову ємність обов'язково накрити склом і залишити в добре освітленому місці. Час, необхідний для проростання насіння, зазвичай становить від 7 до 21 дня, в залежності від умов.

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