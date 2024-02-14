Рассада в феврале — какие цветы сеять сейчас, чтобы иметь цветущий сад весной

Садовница занимается рассадой цветов. Фото: shutterstock.com

Кажется, что во многих регионах Украины погода будто намекает, что весна уже не за горами. А значит, пора готовить рассаду для будущего цветущего сада или ярких клумб у дома. Есть много сортов цветов, которые следует посеять именно в феврале, чтобы они успели прорасти и укрепиться.

Новини.LIVE предлагает узнать, какие цветы сеять на рассаду уже сейчас, чтобы получить невероятный результат весной.

Читайте также:

Рассада в феврале — как правильно подготовиться

Перед тем, как начать посев, следует подготовить горшки для рассады и конечно почву — она обязательно должна быть рыхлая, другая не годится, ведь наши семена просто задохнутся и не прорастут.

Если почва тяжелая, жирная, то лучше добавить торф. Также можно воспользоваться разрыхлителями, к примеру, перлитом, вермикулитом, кокосовым субстратом, диатомитом.

Опытные цветоводы советуют перед посевом цветочных культур обязательно прокалить или пропарить весь земельный субстрат. Температура должна быть от 100 до 130°C. Это поможет в будущем оградить растения от болезнетворных микробов.

Когда стерильный грунт остынет или подсохнет, можно вносить в него полезные добавки. Можно смешать торф и биогумус — и это уже будет отличная почва.

Можно взять готовый земельный субстрат в специализированном магазине. Обычно они содержат все необходимые питательные вещества для растений.

Создайте оптимальные условия для рассады, обеспечив достаточное освещение и температуру. Используйте дополнительное освещение или теплицу, если необходимо.

Также не забывайте, что каждый будущий цветок нуждается в разном подходе, следуйте рекомендациям на упаковке семян для достижения оптимальных результатов.

Почва для рассады. Фото: google.com

Какие цветы нужно сеять на рассаду уже в феврале

Эти цветы следует посеять на рассаду уже сейчас и тогда результат вас приятно удивит:

1. Виола — очень красивый и нежный красочный цветок. Семена следует сеять в плодородную, умеренно увлажненную и хорошо дренированную почву, тогда она прорастет уже через 7-10 дней. Подкармливать можно суперфосфатом и аммиачной селитрой. Если посев был в феврале или начале марта, то примерно в мае-июне можно высаживать в открытый грунт. Цветение виол будет радовать вас не один месяц.

2. Сальвия — однолетнее растение, немного напоминающее лаванду, но имеющее свой непревзойденный аромат с легкими цитрусовыми нотками. Семена сальвии достаточно маленькие, поэтому рассыпьте их равномерно по поверхности почвы и просто присыпьте их тонким слоем почвы. Не оставляйте семена глубоко под почвой, поскольку они нуждаются в свете для прорастания. Высаживать на улицу можно в последние дни весны.

3. Бегония Махрова — неприхотливая садовая красавица. Цветки отличаются способностью очищать воздух от болезнетворных бактерий. Семена должны получать достаточное количество кислорода и рассеянного света. Обязательно должен быть дренаж. Лучше всего использовать субстрат на основе дерново-листовой почвы с перегноем, песком и торфом. Подкормить фосфорно-калийными и азотными удобрениями. Прорастание семян от 5 до 20 дней. А цветение будет радовать в течение 6 месяцев.

4. Петуния — популярная красавица в Украине. Лучше сеять в конце февраля, чтобы уже в мае высадить рассаду в открытый грунт. Перед посевом лучше замочить семена. В среднем семена прорастают уже через 5-7 дней, иногда росткам нужно до 2 недель.

5. Лобелия ампельная — Для растения подходит универсальная почва. Подкармливать можно сульфатом калия, а дальше — комплексные удобрения. Маленькие семечки распределяются на поверхности почвы. Сверху следует опрыскивать, используя пульверизатор. Емкость накрывается пленкой или стеклом. Каждый день нужно проветривать. Семена прорастают примерно за 10 дней. Высаживать можно, когда больше нет заморозков. Период цветения начинается в июне и продолжается до сентября.

6. Примула — предварительно следует провести стратификацию семян: их нужно посеять (слегка вдавить в грунт), увлажнить из распылителя, накрыть стеклом и поместить в холодильник (температура +5...+7). Посевы выдерживаем в таких условиях 7-10 дней, затем переносим в комнатные условия.

7. Пеларгония — при посадке семян обязательно слегка вдавливаем в грунт или присыпаем грунтом сверху. Следим за влажностью посевов и их проветриванием. Всходы появятся в течение 5-10 дней.

8. Гвоздика Шабо — семена после посева следует слегка присыпать влажным песком. Посадочную емкость обязательно накрыть стеклом и оставить в хорошо освещенном месте. Время, необходимое для прорастания семян, обычно составляет от 7 до 21 дня в зависимости от условий.

Раньше мы рассказывали, какие фруктовые деревья лучше сажать именно весной.

Напомним, мы писали, как подготовить теплицу к предстоящим весенним посадкам.

Также рекомендуем ознакомиться с лунным посевным календарем на февраль 2024 года.