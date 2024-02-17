Що обов'язково зробити перед посадкою моркви — отримаєте фантастичний врожай

Чоловік тримає моркву в руках. Фото: freepik.com

Успішне вирощування моркви вимагає не лише старанності та терпіння, але й правильного підходу до підготовки ґрунту та посіву. Для багатьох початківців у світі овочівництва, вибір правильного добрива для посадки цього коренеплоду може бути питанням, що породжує сумніви. Тож, досвідчені городники розповіли певні секрети, які допоможуть виростити великий, соковитий та солодкий врожай.

Новини.LIVE ділиться з вами цими перевіреними часом порадами, щоб ви обов'язково досягли бажаного результату.

Який має бути ґрунт для посіву моркви

Перше, що варто врахувати, при посадці моркви — структура ґрунту. Овоч добре себе почуває у легкій, рихлій землі, яка не містить багато глини. Це дозволяє кореневій системі рости вільно, вбираючи достатню кількість вологи та поживних речовин. Відповідно і сам коренеплід формується великий та здоровий.

Не менш важливий і інший показник, а саме pH ґрунту. Слід зважати на те, що морква найкраще росте в слабокислому або нейтральному ґрунті з реакцією від 6,0 до 7,5. Занадто кислий або лужний ґрунт може ускладнити доступ рослини до поживних речовин та знизити її врожайність.

І третій показник — вологість та дренаж ґрунту. Морква віддає перевагу добре дренованому ґрунту, який не утримує воду, але забезпечує їй постійний доступ до вологи.

Як правильно підготувати насіння моркви до посіву

Щоб насіння моркви швидко проросло, його потрібно підготувати. Є кілька варіантів, які допоможуть підготувати насіння до посадки:

замочити в перекисі водню хоча б на 5 хвилин. Далі промити та висушити перед посівом;

залити насіння водою на два дні, міняючи воду кожні 8-12 годин. Після замочування на два дні розчиніть трошки марганцівки у воді та покладіть туди насіння на 30 хвилин.

Такі дії допоможуть видалити зайві речовини, зробити насіння сильнішим, більш стресостійким та запобігти хворобам у майбутньому.

Чоловік сіє моркву на городі. Фото: freepik.com

Чим підживити ґрунт перед посадкою моркви

Морква одна з тих овочевих культур, яка для розвитку та росту потребує у достатній кількості калію та фосфору. Тож, при посіві моркви варто використовувати фосфатні добрива та калійно-фосфорні комплекси. Ось деякі з них:

суперфосфат — одне з найпоширеніших фосфатних добрив, яке містить значну кількість фосфору. Воно сприяє розвитку кореневої системи рослин, що особливо важливо для моркви;

— одне з найпоширеніших фосфатних добрив, яке містить значну кількість фосфору. Воно сприяє розвитку кореневої системи рослин, що особливо важливо для моркви; аммонійні фосфати — містять фосфор та амоній, що може бути корисним для початкового росту моркви після посадки;

— містять фосфор та амоній, що може бути корисним для початкового росту моркви після посадки; комплексні NPK добрива з високим вмістом фосфору та калію — сприяють зростанню коренеплодів та їх збереженню;

— сприяють зростанню коренеплодів та їх збереженню; сульфат калію — містить тільки калій, але може бути корисним для моркви, особливо якщо в ґрунті відсутній калій.

Варто зазначити, що перед використанням будь-яких добрив важливо враховувати рекомендації щодо дозування та застосування, оскільки вони можуть відрізнятися залежно від конкретних умов ґрунту та кліматичних умов.

Морква на городі. Фото: depositphotos.com

Хитрий прийом, що допоможе моркві вирости великою, соковитою та солодкою

Перед посівом насіння моркви потрібно змішати із піском. Особливо, якщо ґрунт на вашій ділянці важкий.

Цей агроприйом одразу розв'яже дві проблеми:

Зробить структуру ґрунту легшою за допомогою піску. Посіви будуть рідкими, що дасть простір майбутнім коренеплодам та дозволить їм розвиватися та рости.

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