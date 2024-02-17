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Посыпьте этим грядки перед посадкой моркови — получите гигантский сладкий урожай

17 февраля 2024 14:11
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что обязательно сделать перед посадкой моркови — получите фантастический урожай
Человек держит морковь в руках. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Успешное выращивание моркови требует не только усердия и терпения, но и правильного подхода к подготовке почвы и посева. Для многих, то только познает мир овощеводства, выбор правильного удобрения для посадки этого корнеплода может быть вопросом, порождающим сомнения. Потому, опытные огородники рассказали определенные секреты, которые помогут вырастить большой, сочный и сладкий урожай.

Новини.LIVE делится с вами этими проверенными временем советами, чтобы вы обязательно добились желаемого результата.

Какая должна быть почва для посева моркови

Первое, что следует учесть, при посадке моркови — структура почвы. Овощ хорошо себя чувствует в легкой, рыхлой земле, не содержащей много глины. Это позволяет корневой системе расти свободно, впитывая достаточное количество влаги и питательных веществ. Соответственно и сам корнеплод формируется большой и здоровый.

Не менее важен и другой показатель, а именно pH почвы. Следует учитывать, что морковь лучше всего растет в слабокислой или нейтральной почве с реакцией от 6,0 до 7,5. Слишком кислая или щелочная почва может осложнить доступ растения к питательным веществам и снизить его урожайность.

И третий показатель — влажность и дренаж почвы. Морковь предпочитает хорошо дренированную почву, которая не удерживает воду, но обеспечивает ей постоянный доступ к влаге.

Как правильно подготовить семена моркови к посеву

Чтобы семена моркови быстро проросли, их нужно подготовить. Есть несколько вариантов, которые помогут подготовить семена к посадке:

  • замочить в перекиси водорода хотя бы на 5 минут. Далее промыть и высушить перед посевом;
  • залить семена водой на два дня, меняя воду каждые 8-12 часов. После замачивания на два дня растворите немного марганцовки в воде и положите семена на 30 минут.

Такие действия помогут удалить лишние вещества, сделать семена более сильными, более стрессоустойчивыми и предотвратить болезни в будущем.

 

Как правильно подготовить семена моркови к посеву.
Человек сеет морковь на огороде. Фото: freepik.com

Чем подкормить почву перед посадкой моркови

Морковь одна из тех овощных культур, которые для развития и роста нуждаются в достаточном количестве калия и фосфора. При посеве моркови следует использовать фосфатные удобрения и калийно-фосфорные комплексы. Вот некоторые из них:

  • суперфосфат — одно из самых распространенных фосфатных удобрений, содержащее значительное количество фосфора. Оно способствует развитию корневой системы растений, что особенно важно для моркови;
  • амонийные фосфаты — содержат фосфор и аммоний, что может быть полезным для начального роста моркови после посадки;
  • комплексные NPK удобрения с высоким содержанием фосфора и калия — способствуют росту корнеплодов и их сохранению;
  • сульфат калия —содержит только калий, но может быть полезным для моркови, особенно если в почве отсутствует калий.

Следует отметить, что перед использованием любых удобрений важно учитывать рекомендации по дозировке и применению, поскольку они могут отличаться в зависимости от конкретных условий почвы и климатических условий.

 

Чем следует обязательно посыпать грядки перед посадкой моркови, чтобы получить действительно хороший урожай
Морковь на огороде. Фото: depositphotos.com

Хитрый прием, который поможет моркови вырасти большой, сочной и сладкой

Перед посевом семена моркови нужно смешать с песком. Особенно, если почва на вашем участке тяжелая.

Этот агроприем сразу решит две проблемы:

  1. Сделает структуру почвы более легкой с помощью песка.
  2. Посевы будут редкими, что даст пространство будущим корнеплодам и позволит им развиваться и расти.

 

Раньше мы рассказывали, какие удобрения нельзя добавлять в лунки при посадке картофеля, чтобы урожай не пострадал.

Напомним, мы писали, когда сеять перец на рассаду и как лучше это сделать.

Также предлагаем узнать, какие фруктовые деревья лучше всего сажать именно весной.

овощи
советы
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морковь
огород
сад

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