Що не можна додавати в лунки при посадці картоплі — занапастить врожай

Посадка картоплі на городі. Фото: Freepik

Картопля належить до тих культур, які люблять рости в родючій пухкій землі, сповненій поживними речовинами. Тому, щоб отримати гідний врожай великих бульб, необхідно подбати не лише про якість ґрунту, але й про правильний вибір добрив. Відповідно деякі речовини, попри свої корисні властивості, можуть негативно вплинути на розвиток цієї культури.

Тож, у цій статті ми розповімо, які добрива у жодному разі не можна додавати в лунки при посадці картоплі, щоб врожай не постраждав.

Добрива, що зроблять ваш врожай картоплі дрібним та гнилим — список

Запам'ятайте, а краще запишіть ці види добрив, які картоплі можуть тільки нашкодити:

Деревна зола — містить велику кількість кальцію. Якщо ваш ґрунт лужний, тобто має високий рівень pH, то внесення кальцію може ще більше підвищити цей рівень. В результаті рослини, включно з картоплею не зможуть поглинати необхідні поживні речовини, такі, до прикладу, як калій. Тож якість врожаю суттєво знизиться. Деревну золу вносять виключно у кислий ґрунт, тобто той, що має низький рівень pH. Свіжий гній — багатий азотом, а це означає, що зростатиме зелена маса, але не бульби. В результаті ви отримаєте багато бадилля, а картопля буде дрібна та неправильно сформована. Крім того, таке добриво може містити шкідливі мікроорганізми або патогени, які вразять рослини та стануть причиною захворювань і гниття. Аміачні солі або нітрати — також містять велику кількість азоту і можуть погіршити врожайність. Дріжджі — часто можна почути такий "лайфхак", який допоможе картоплі вирости великою. Проте насправді від цього бульби стануть надто пухкими та втратять свій смак. Також дріжджі містять азот, що точно позначиться на формування правильних бульб. Мінеральні добрива з низьким вмістом фосфору — фосфор є важливим елементом для формування бульб, тому добрива з низьким вмістом можуть призвести до недостатнього розвитку та росту картоплі. Солоні добрива — добрива з високим вмістом солей, такі як сульфати або хлориди, можуть перешкоджати нормальному зростанню кореневої системи картоплі і сприяти осушенню ґрунту, що може вплинути на урожайність.

Також досвідчені городники не радять використовувати у великій кількості мінеральні добрива, адже вони можуть призвести до того, що бадилля картоплі переросте, а бульби будуть маленькими.

Посадка картоплі у ґрунт. Фото: freepik.com

Кілька порад, що допоможуть підвищити врожайність картоплі

Користуючись цими простими порадами, можна забезпечити себе гарним врожаєм картоплі:

міняйте місце для посадки, чергуйте культури, фахівці радять між посадками висаджувати зелені добрива, які оновлюють і відповідно збагачують ґрунт;

не лінуйтеся розпушувати ґрунт, таким чином земля буде насичена киснем, а бульби отримають комфортні умови для росту;

залишайте між кущиками відстань приблизно в 80 см, а між рядами — близько 1 м простору, щоб рослини не боролися за поживні елементи та мали достатню кількість вологи;

після цвітіння підживлюйте картоплю калієм, фосфором, органічними або комплексними мінеральними добривами.

Раніше ми писали, як правильно проростити картоплю перед посадкою, щоб отримати щедрий урожай.

Нагадаємо, ми розповідали, коли сіяти перець на розсаду та як краще це зробити.

Також ми ділилися місячним посівним календарем на лютий 2024 року. Це допоможе вдало розпочати новий сезон й забезпечить гарним врожаєм.