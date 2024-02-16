Что нельзя добавлять в лунки при посадке картофеля — погубит урожай

Посадка картофеля в огороде. Фото: Freepik

Картофель относится к тем культурам, которые любят расти в плодородной рыхлой земле, наполненной питательными веществами. Поэтому, чтобы получить достойный урожай крупных клубней, необходимо позаботиться не только о качестве почвы, но и правильном выборе удобрений. Соответственно, некоторые вещества, несмотря на свои полезные свойства, могут негативно повлиять на развитие этой культуры.

Итак, в этой статье мы расскажем, какие удобрения ни в коем случае нельзя добавлять в лунки при посадке картофеля, чтобы урожай не пострадал.

Удобрения, которые сделают ваш урожай картофеля мелким и гнилым — список

Запомните, а лучше запишите эти виды удобрений, которые картофелю могут только навредить:

Древесная зола — содержит большое количество кальция. Если ваша почва щелочная, то есть имеет высокий уровень pH, то внесение кальция может еще больше повысить этот уровень. В результате растения, включая картофель, не смогут поглощать необходимые питательные вещества, такие, к примеру, как калий. Так что качество урожая существенно снизится. Древесную золу вносят исключительно в кислую почву, то есть имеющую низкий уровень pH. Свежий навоз — богат азотом, а это значит, что будет расти зеленая масса, но не клубни. В результате вы получите много ботвы, а картофель будет мелкий и неправильно сформированный. Кроме того, такое удобрение может содержать вредные микроорганизмы или патогены, которые поразят растения и станут причиной заболеваний и гниения. Аммиачные соли или нитраты — также содержат большое количество азота и могут ухудшить урожайность. Дрожжи — часто можно услышать такой "лайфхак", который поможет картофелю вырасти большим. Однако на самом деле от этого клубни станут слишком рыхлыми и потеряют свой вкус. Также дрожжи содержат азот, что точно отразится на формировании правильных клубней. Минеральные удобрения с низким содержанием фосфора — фосфор является важным элементом для формирования клубней, поэтому удобрения с низким содержанием могут привести к недостаточному развитию и росту картофеля. Соленые удобрения — удобрения с высоким содержанием солей, такие как сульфаты или хлориды, могут препятствовать нормальному росту корневой системы картофеля и способствовать осушению почвы, что может повлиять на урожайность.

Также опытные огородники не советуют использовать в большом количестве минеральные удобрения, ведь они могут привести к тому, что ботва картофеля перерастет, а клубни будут маленькими.

Посадка картофеля в грунт. Фото: freepik.com

Несколько советов, которые помогут повысить урожайность картофеля

Пользуясь этими простыми советами, можно обеспечить себя хорошим урожаем картофеля:

меняйте место для посадки, чередуйте культуры, специалисты советуют между посадками высаживать зеленые удобрения, которые обновляют и соответственно обогащают почву;

не ленитесь разрыхлять почву, таким образом земля будет насыщена кислородом, а клубни получат комфортные условия для роста;

оставляйте между кустов расстояние примерно 80 см, а между рядами — около 1 м пространства, чтобы растения не боролись за питательные элементы и имели достаточное количество влаги;

после цветения подпитывайте картофель калием, фосфором, органическими или комплексными минеральными удобрениями.

Раньше мы писали, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы получить обильный урожай.

Напомним, мы рассказывали, когда сеять перец на рассаду и как это лучше сделать.

Также мы делились лунным посевным календарем на февраль 2024 года. Это поможет удачно начать новый сезон и обеспечит хороший урожай.