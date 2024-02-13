Як проростити картоплю перед посадкою — поради і лайфхаки для щедрого врожаю

Жінка висаджує картоплю у ґрунт. Фото: shutterstock.com

Правильне пророщування картоплі перед посадкою — ключовий етап для забезпечення щедрого врожаю великих та смачних бульб, який вимагає уваги до деталей та дбайливого ставлення до рослин.

Новини.LIVE підготував корисні поради та лайфхаки, як пророщувати картоплю перед посадкою. Користуючись цими хитрощами, ви зможете позитивно вплинути на подальший розвиток та врожайність цього овоча.

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Обираємо сорт картоплі

Перед початком процесу пророщування оберіть сорт картоплі, який найбільше відповідає вашим потребам:

для варки;

для смаження;

для запікання;

нові сорти, гібриди.

Під час вибору важливо враховувати кліматичні умови вашого регіону. Також зверніть увагу, що деякі сорти краще зберігаються, а інші мають вищу врожайність. Можна обрати кілька сортів.

Підготовка картоплі до пророщування

Перед початком пророщування перевірте картоплю на наявність:

пошкоджень;

гнилі;

хвороб.

Важливо: відбраковані бульби краще викинути, щоб уникнути поширення захворювань на вашій ділянці.

Дуже часто городники використовують малу картоплю, проте вона не має достатньої кількості поживних елементів для формування нового врожаю.

Експерти радять, обирати великі бульби для пророщування, оскільки вони мають більшу кількість поживних речовин, що сприяють активному заростанню. Ідеальна вага посадкової бульби становить від 40 до 100 г.

Пророщена картопля для посадки. Фото: google.com

Пророщуємо картоплю — світлий спосіб

Розмістіть картоплю у світлому, прохолодному місці на декілька тижнів перед посадкою. Оптимальна температура для пророщування — від 10°C до 15°C. Якщо освітлення і тепло будуть недостатніми, то паростки виростуть слабкими та тонкими.

Розмістіть контейнери з пророщеною картоплею в яскравому, але не прямому сонячному світлі, щоб забезпечити оптимальну фотосинтезуючу активність.

Важливо не допускати пересихання або перезволоження бульб. Необхідно постійно контролювати цей момент. До прикладу, картонні коробки або пластикові ящики з отворами для вентиляції дозволяють зберігати вологу та забезпечувати необхідний доступ повітря.

Щоб уникнути розтягнення проростків, можна використовувати спеціальні контейнери або ящики з дрібними отворами, які допоможуть утримати рослини у вертикальному положенні.

Регулярно перевіряйте пророщену картоплю на наявність ознак зараження хворобами або шкідниками.

Коли проростки досягли довжини близько 2-3 см і мають декілька листочків, картоплю можна вважати готовою до посадки. Після досягнення оптимальної довжини проростків, варто якнайшвидше посадити картоплю, оскільки довгі проростки можуть стати крихкими та ламкими.

Пам'ятайте: необроблені картопляні бульби мають більшу схильність до зараження хворобами, тому використовуйте тільки здорові та оброблені матеріали.

Застосовуючи ці поради, ви забезпечите собі врожай смачної та здорової картоплі.

Пророщена картопля для посадки. Фото: google.com

Корисний лайфхак перед посадкою картоплі

Досить часто досвідчені городники, щоб поліпшити врожайність, розрізають картоплю на кілька частин. Таким чином можна отримати більше посівного матеріалу і, відповідно, більший урожай.

Проте, важлива ділити тільки ті бульби, на яких кілька вічок. Після нарізування на кожній частині повинен залишитися хоча б один паросток.

Ще один важливий нюанс — нарізати картоплю необхідно за два тижні до посадки. За цей час розрізані бульби покриються скоринкою, яка запобіжить гниттю і зараженню.

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