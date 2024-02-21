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Как посеять морковь по хитрым методам из Китая — урожайность увеличится вдвое

21 февраля 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как посеять морковь — хитрые методы из Китая, увеличивающие урожайность вдвое
Огородник держит большой урожай моркови в руках. Фото: zolininkas.lt
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если у вас есть желание собрать большой урожай моркови в этом году, то стоит попробовать новые методы посева от китайских фермеров. Эти хитрые способы довольно просты, ими могут воспользоваться даже начинающие, а главное — результат приятно поразит, ведь оранжевые сочные овощи будете собирать мешками.

Рассказываем, как посеять морковь по хитрым китайским методам.

Первый способ посева моркови

Чтобы посеять морковь по этой технологии, необходимо совершить следующие действия:

  1. Перекопать почву, чтобы она стала рыхлой и насытилась кислородом.
  2. Подкормить почву удобрениями, например, суперфосфатом, фитоспорином или перегноем. Важно тщательно размешать их с грунтом, чтобы обеспечить однородное распределение. Также следует соблюдать рекомендации по количеству и типу удобрений, поскольку избыток может навредить развитию и здоровью растения.
  3. Подготовьте борозды на грядке.
  4. Далее следует взять обычную туалетную бумагу и разрезать ее на неширокие полосы.
  5. К туалетной бумаге с помощью клейстера необходимо приклеить семена моркови на оптимальном расстоянии друг от друга.
  6. В борозды аккуратно выложите полоски бумаги с семенами.

Таким образом, уже после первых ростков вы увидите, что прореживать морковь не нужно. А это значительно экономит время.

Еще один значительный плюс от такого способа посева — будет гораздо проще выпалывать сорняки без ущерба насаждениям.

 

Как посеять морковь — хитрые методы из Китая, которые увеличат урожайность вдвое
Семена моркови для посева. Фото: zolininkas.lt

Второй способ посева моркови

Этот способ посева фермеры используют, когда нужно дополнительно защитить семена. Следует сделать следующее:

  1. В пластиковую бутылку 0,5 л насыпать тот объем семян, который необходим для посадки на одной грядке.
  2. Добавить в бутылку пыль и хорошо встряхнуть ее. Благодаря такому способу семена равномерно распределятся.
  3. Насыпать смесь в бороздки.

Еще один вариант вместо пыли использовать вязкую жидкость, состоящую из воды и крахмала:

  • в стакане воды растворить 3 ст. л. крахмала;
  • вскипятить два литра воды в кастрюле и перелить в нее воду с крахмалом;
  • варить на огне небольшой интенсивности, все время помешивая, пока не получится однородная масса без комков.

Далее эту жидкость, когда она остынет, нужно перелить в пластиковую бутылку и засыпать туда 2 ст. л. семена моркови. Бутылку закрутить крышечкой и хорошенько потрясти, чтобы семена равномерно распределились по всей жидкости.

Вышедшую смесь равномерно наливаем в бороздки. Таким образом, прореживать морковь не нужно будет.

 

Раньше мы писали, чем подкормить почву перед посадкой моркови.

Напомним, мы рассказывали, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы будущий урожай вас приятно поразил.

Также рекомендуем, когда сеять перец на рассаду и как лучше это сделать.

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