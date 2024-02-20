Який сорт помідорів варто посадити на дачі — урожай збиратимете відрами

Чоловік збирає помідори на городі. Фото: istockphoto.com

Шукаєте ідеальний сорт помідорів для свого саду або городу? Експерти визначили один з найбільш родючих сортів, який вражає своїми смаковими якостями, соковитістю та м'ясистою текстурою. Цей овоч легко пристосовується до мінливої погоди та не примхливий, чим точно завоює вашу прихильність.

Дізнайтеся більше про цей ідеальний сорт томатів, який обіцяє стати лідером 2024 року.

Який сорт помідорів варто спробувати посадити 2024 року

Цьогоріч досвідчені городники рекомендують сорт під назвою "Цукровий бізон". Це середньостиглий (90-100 днів) високоврожайний великоплідний сорт, рекомендований для вирощування у закритому ґрунті.

У чому перевага сорту томатів "Цукровий бізон"

Цей сорт томату привернув свою увагу саме через ряд переваг:

легкий у вирощувані (підійде для початківців);

стійкість до більшості захворювань;

призвичаєний до українського клімату (легко адаптується як до низьких температур, так і до спеки);

висока родючість;

тривале плодоношення;

солодкий виражений смак;

яскравий запах;

соковитість;

великі м'ясисті плоди (маса від 200 до 300 г).

Якщо детальніше розповісти про врожайність даного сорту, то фахівці зазначають, що з одного куща можна зібрати до семи кілограмів м’ясистих серцеподібних плодів.

Томати сорту "Цукровий бізон". Скриншот з Youtube

Як вирощувати томати "Цукровий бізон"

Вирощують ці томати зазвичай розсадним способом. Глибина загортання насіння 1,0-1,5 см. Проростає при температурі +12-13°С, оптимальна для розвитку рослини від +22 до +27°С.

Розсаду можна висаджувати у ґрунт вже на 50-60 день. Томат вибагливий до освітлення, добре відгукується на внесення органічних і мінеральних добрив.

Як томат "Цукровий бізон" можна використовувати в кулінарії

Даний сорт є універсальним та широко використовується для приготування різних страв від гарячих до закусок та салатів.

З цих томатів можна сміливо готувати консервацію на зиму, поживні та корисні соки, густі соуси, кетчуп і лечо.

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