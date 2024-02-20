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Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20 февраля 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какой сорт помидоров стоит посадить на даче — урожай будете собирать ведрами
Мужчина собирает помидоры на огороде. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Ищете идеальный сорт помидоров для своего сада или огорода? Эксперты определили один из самых плодородных сортов, поражающий своими вкусовыми качествами, сочностью и мясистой текстурой. Этот овощ легко приспосабливается к изменчивой погоде и не капризен, чем точно завоюет ваше расположение.

Узнайте больше об этом идеальном сорте томатов, который обещает стать лидером 2024 года.

Какой сорт помидоров стоит попробовать посадить в 2024 году

В этом году опытные огородники рекомендуют сорт под названием "Сахарный бизон". Это среднеспелый (90-100 дней) высокоурожайный сорт, рекомендованный для выращивания в закрытом грунте.

В чем преимущество сорта томатов "Сахарный бизон"

Этот сорт томата привлек свое внимание именно по ряду преимуществ:

  • легкий в выращивании (подойдет для начинающих);
  • стойкость к большинству заболеваний;
  • привык к украинскому климату (легко адаптируется как к низким температурам, так и к жаре);
  • высокое плодородие;
  • длительное плодоношение;
  • сладкий выраженный вкус;
  • яркий запах;
  • сочность;
  • большие мясистые плоды (масса от 200 до 300 г).

Если подробнее рассказать об урожайности данного сорта, специалисты отмечают, что с одного куста можно собрать до семи килограммов мясистых сердцевидных плодов.

 

Какой сорт помидоров стоит попробовать посадить в 2024 году
Томаты сорта "Сахарный бизон". Скриншот из Youtube

Как выращивать томаты "Сахарный бизон"

Выращивают эти томаты обычно рассадным способом. Глубина заделки семян 1,0-1,5 см. Прорастает при температуре +12-13°С, оптимальна для развития растения от +22 до +27°С.

Рассаду можно высаживать в почву на 50-60 день. Томат требователен к освещению, хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений.

Как томат "Сахарный бизон" можно использовать в кулинарии

Данный сорт универсален и широко используется для приготовления различных блюд от горячих до закусок и салатов.

Из этих томатов можно смело готовить консервацию на зиму, питательные и полезные соки, густые соусы, кетчуп и лечо.

 

Раньше мы писали, когда сеять перец на рассаду и как лучше это сделать.

Напомним, мы рассказывали, чем подкормить почву перед посадкой моркови.

Также советуем узнать, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы будущий урожай вас приятно поразил.

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