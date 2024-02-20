Какой сорт помидоров стоит посадить на даче — урожай будете собирать ведрами

Мужчина собирает помидоры на огороде. Фото: istockphoto.com

Ищете идеальный сорт помидоров для своего сада или огорода? Эксперты определили один из самых плодородных сортов, поражающий своими вкусовыми качествами, сочностью и мясистой текстурой. Этот овощ легко приспосабливается к изменчивой погоде и не капризен, чем точно завоюет ваше расположение.

Узнайте больше об этом идеальном сорте томатов, который обещает стать лидером 2024 года.

Какой сорт помидоров стоит попробовать посадить в 2024 году

В этом году опытные огородники рекомендуют сорт под названием "Сахарный бизон". Это среднеспелый (90-100 дней) высокоурожайный сорт, рекомендованный для выращивания в закрытом грунте.

В чем преимущество сорта томатов "Сахарный бизон"

Этот сорт томата привлек свое внимание именно по ряду преимуществ:

легкий в выращивании (подойдет для начинающих);

стойкость к большинству заболеваний;

привык к украинскому климату (легко адаптируется как к низким температурам, так и к жаре);

высокое плодородие;

длительное плодоношение;

сладкий выраженный вкус;

яркий запах;

сочность;

большие мясистые плоды (масса от 200 до 300 г).

Если подробнее рассказать об урожайности данного сорта, специалисты отмечают, что с одного куста можно собрать до семи килограммов мясистых сердцевидных плодов.

Томаты сорта "Сахарный бизон". Скриншот из Youtube

Как выращивать томаты "Сахарный бизон"

Выращивают эти томаты обычно рассадным способом. Глубина заделки семян 1,0-1,5 см. Прорастает при температуре +12-13°С, оптимальна для развития растения от +22 до +27°С.

Рассаду можно высаживать в почву на 50-60 день. Томат требователен к освещению, хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений.

Как томат "Сахарный бизон" можно использовать в кулинарии

Данный сорт универсален и широко используется для приготовления различных блюд от горячих до закусок и салатов.

Из этих томатов можно смело готовить консервацию на зиму, питательные и полезные соки, густые соусы, кетчуп и лечо.

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