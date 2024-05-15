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Это уничтожит урожайность — какие растения категорически нельзя сажать возле смородины

15 мая 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что ни в коем случае нельзя сажать возле смородины — запрещенные растения
Человек, который срывает смородину на кустах. Фото: Gartenjournal
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Настоящие садоводы точно знают, что при выращивании любых культур и растений очень важно, чтобы вокруг них были правильные "соседи", ведь это влияет на их развитие. В частности, это касается смородины, возле которой категорически нельзя сажать определенные растения, ведь они испортят урожай.

Новини.LIVE рассказывает о худших "соседах" для смородины.

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Какие растения запрещено выращивать на одном участке со смородиной

Эксперты утверждают, что на одном участке со смородиной категорически не следует выращивать растения, имеющие общих вредителей. К тому же нельзя сажать на участке, где выращивались растения таких же микроэлементов культуры.

Опытные садоводы говорят, что одним из самых плохих соседей считается малина. Дело в том, что куст этой ягоды не дает смородине нормально развиваться и может пострадать от заболеваний, которыми способен заболеть куст смородины.

Кусты черной смородины в саду
Кусты черной смородины в саду. Фото: Pinterest

При посадке смородины также следует отказаться и от вишни на одном участке с ней. Дело в том, что это плодовое дерево будет создавать тень для смородины, поэтому она не будет получать достаточное количество солнечных лучей, а его корневая система поглотит все полезные компоненты из почвы.

Садоводы также не советуют сажать возле смородины высокую яблоню или сливу, которые также будут создавать тень для нее. Поэтому урожайность куста этой ягоды будет снижаться, и, как следствие, увядать и даже погибать.

Много красной смородины на ветке.
Много красных смородин на ветке. Фото: Freepik

Что следует помнить при выращивании смородины

Эксперты советуют помнить, что черная смородина должна расти на участке, где много солнца. Поэтому если вы посадить рядом с ним высокие деревья, вы рискуете нанести вред его развитию.

Напомним, мы писали о том, в какой период и как именно нужно обрезать кусты смородины в саду.

Раньше мы рассказывали о том, как можно избавиться от вредителей на кустах смородины.

Также мы сообщали о том, чем можно эффективно подкормить кусты смородины в саду.

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советы
сад
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