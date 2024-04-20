Чим обробити кущі смородини від шкідників і хвороб — ефективні поради

Чоловік, який обробляє кущі смородини. Фото: Pinterest

Щоб виростити велику і смачну смородину, дуже важливо правильно доглядати її кущ. Зокрема, досвідчені садівники поділилися секретами і розповіли про те, чим потрібно обробити кущі смородини, щоб захистити їх від шкідників і хвороб.

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Як правильно доглядати кущі смородини

Дуже важливо обробляти кущі цієї ягоди ще до того, як з’являться бруньки на їхніх гілках. Досвідчені дачники радять обробляти кущі смородини в березні або на початку квітня, але важливо звертати увагу на те, яка погода надворі, та на зовнішній стан кущів, перш ніж обробляти їх.

Перед обприскуванням потрібно знищити старе листя і рослинні залишки, видалити пошкоджені гілки і тонкі верхівки пагонів. До того ж, важливо подивитися на кожен кущ. Якщо кущ має роздуті бруньки, значить, там живуть кліщі, їх потрібно зібрати вручну, а пагони повністю вирізати і спалити.

Людина, яка обрізає кущ смородини. Фото: Alamy

Чим потрібно обробляти смородину

Кущі смородини потрібно обробляти такими настоянками, як:

Часник

Кульбаба

Чистотіл

Цибулиння

Тютюн

Дуже важливо обприскувати кущі смородини до розкривання бруньок і у сухий день, коли не буде два-три дні опадів. До того ж проводити цю процедуру потрібно вранці або ввечері, а також у спеціальному одязі із засобами захисту.

Людина, яка обробляє кущі смородини. Фото: Pinterest

Після закінчення цього процесу варто обприскати і сам ґрунт, на якому росте кущ смородини, щоб захистити його від хвороб і шкідників. До того ж після обробки в жодному разі протягом доби не можна допускати ані дітей, ані домашніх тварин на ділянку, де ви займалися кущем смородини.

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