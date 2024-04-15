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У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

15 квітня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що категорично не можна садити біля цибулі — 5 найгірших рослин
Людина, яка тримає у руці цибулю. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Досвідчені дачники точно знають, як потрібно правильно садити цибулю, щоб вона дала щедрий врожай. Тим, хто ще не має такого досвіду в питаннях городу, варто знати, що категорично не слід садити біля цибулі на ділянці, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для городників.

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Цибуля — це один з найперших продуктів, який додається у більшість різних страв. Тому дуже важливо робити все, щоб отримати гарний врожай цибулі з власного городу. Зокрема, не можна садити біля неї певні культури, які можуть наробити проблем. 

Человек, сажающий лук
Людина, яка садить цибулю. Фото: Freepik

Йдеться про декілька рослин, які можуть забрати весь рівень вологи і всі поживні речовини, якими "харчується" цибуля весь період свого вирощування. 

Що категорично не можна садити поруч із цибулею

Існує п’ять рослин, які точно не можна садити на одній ділянці з цибулею, інакше, можна зіпсувати її врожай. Справа в тому, що ці культури можуть конкурувати з цибулею, забираючи в неї вологу і корисні компоненти. В результаті і цибуля, і ці рослини не отримають це в необхідній кількості.

Лук, растущий на огороде
Цибуля, яка росте на городі. Фото: Freepik

Отже, щоб не спровокувати ці проблеми і не зіпсувати весь врожай цибулі, категорично не слід садити біля неї такі рослини, як:

  • Горох
  • Квасоля
  • Редька 
  • Редиска
  • Бобові

Які ще рослини є поганими "сусідами" цибулі

На одній ділянці з цибулею також досвідчені городники не рекомендують садити шавлію і спаржу. Якщо не прислухатися до їхніх порад і таки посадити ці культури разом, можна отримати дуже бідний врожай, через що потім доведеться терміново бігти до магазину, щоб купити цибулю для певної страви.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини краще посадити біля цибулі для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про, як потрібно правильно нарізати цибулю, щоб не було сліз. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно обробити цибулю перед посадкою.

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цибуля

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