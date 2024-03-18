Які рослини посадити біля цибулі для великого урожаю

Людина, яка тримає велику цибулину в руках. Фото: Decorexpro

Цибуля — це те, що кладеться майже в кожну страву при приготуванні, тому варто знати, як її правильно виростити на своєму городі, щоб потім не бігти до магазину. Зокрема, слід розуміти, які рослини краще посадити біля цибулі, щоб потім зібрати багатий урожай.

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Якщо ви хочете зібрати великий урожай цибулі цього року, варто розуміти, які рослини треба поруч посадити. Справа в тому, що ці овочі та квіти допоможуть підживити ґрунт потрібними корисними компонентами і відлякають різних комах і шкідників своїм ароматом.

Які рослини треба посадити поруч з цибулею

Календула

Досвідчені дачники радять садити на одній грядці з цибулею саме цю рослину, адже вона має специфічний аромат. Саме своїм запахом ця рослина може позбавити цибулю від різних шкідників. Зокрема, календула може відлякати купу цибулевої мухи.

Великий кущ календули в саду. Фото: Pinterest

Чорнобривці

Ця рослина має такий самий вплив на комах і шкідників, як і календула, адже вона також має різкий запах. Цього аромату бояться мухи, кроти, миші та слимаки, тому можна сміливо садити чорнобривці біля цибулі на городі.

Чорнобривці, які слід посадити біля цибулі. Фото: Pinterest

Петрушка

Така рослина також може стати чудовим сусідом для вашої цибулі, адже вона не тільки здатна покращити смак, а й зміцнює коріння овоча і підживлює ґрунт корисними компонентами. До того ж, петрушка також може відлякувати шкідників.

Щедрий урожай петрушки на городі. Фото: Freepik

Редис

Не секрет, що редиска також пахне досить яскраво, тому вона також може відлякати комах і шкідників. Крім того, що цей овоч робить ґрунт якіснішим, він ще й насичує його киснем, а це, в свою чергу, збільшує врожайність цибулі.

Готовий урожай редиса на городі. Фото: Freepik

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