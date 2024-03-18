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Урожай буде втричі більшим — що слід посадити біля цибулі

18 березня 2024 15:53
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які рослини посадити біля цибулі для великого урожаю
Людина, яка тримає велику цибулину в руках. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Цибуля — це те, що кладеться майже в кожну страву при приготуванні, тому варто знати, як її правильно виростити на своєму городі, щоб потім не бігти до магазину. Зокрема, слід розуміти, які рослини краще посадити біля цибулі, щоб потім зібрати багатий урожай.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

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Якщо ви хочете зібрати великий урожай цибулі цього року, варто розуміти, які рослини треба поруч посадити. Справа в тому, що ці овочі та квіти допоможуть підживити ґрунт потрібними корисними компонентами і відлякають різних комах і шкідників своїм ароматом.

Які рослини треба посадити поруч з цибулею

Календула

Досвідчені дачники радять садити на одній грядці з цибулею саме цю рослину, адже вона має специфічний аромат. Саме своїм запахом ця рослина може позбавити цибулю від різних шкідників. Зокрема, календула може відлякати купу цибулевої мухи.

Большой куст календулы в саду
Великий кущ календули в саду. Фото: Pinterest

Чорнобривці

Ця рослина має такий самий вплив на комах і шкідників, як і календула, адже вона також має різкий запах. Цього аромату бояться мухи, кроти, миші та слимаки, тому можна сміливо садити чорнобривці біля цибулі на городі.

Бархатцы, которые следует посадить возле лука
Чорнобривці, які слід посадити біля цибулі. Фото: Pinterest

Петрушка

Така рослина також може стати чудовим сусідом для вашої цибулі, адже вона не тільки здатна покращити смак, а й зміцнює коріння овоча і підживлює ґрунт корисними компонентами. До того ж, петрушка також може відлякувати шкідників.

Щедрый урожай петрушки на огороде
Щедрий урожай петрушки на городі. Фото: Freepik

Редис

Не секрет, що редиска також пахне досить яскраво, тому вона також може відлякати комах і шкідників. Крім того, що цей овоч робить ґрунт якіснішим, він ще й насичує його киснем, а це, в свою чергу, збільшує врожайність цибулі.

Готовый урожай редиса на огороде
Готовий урожай редиса на городі. Фото: Freepik

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