Який сорт кабачків найкращий — поради від досвідчених дачників

Людина, яка зриває великий кабачок на городі. Фото: Alamy

Не секрет, що кабачок, який додають до різних страв під час приготування, є не тільки поживним, а ще й корисним. Тому господарям дуже хочеться якнайшвидше отримати щедрий урожай на своєму городі, але варто знати, який сорт кабачків є найкращим для посадки.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Відмінність кущових сортів від звичайних

Зазвичай досвідчені городники вирощують кабачки у відкритому ґрунті, адже вистачає лише однієї насінини, яка згодом стає великим кущем з плодами. Проте, на маленьких ділянках городу частіше за все сіють саме кущові сорти кабачків, які потім дають маленькі кущики. Тому на один квадратний метр можна сміливо садити дві рослини.

Людина, яка садить насіння кабачків у ґрунт. Фото: Freepik

Перш, ніж обрати найкращий сорт кабачків для посадки, потрібно звернути увагу на такі параметри:

Сорт, який повинен відповідати кліматичній зоні, адже кабачки люблять тепло, тому не дуже добре ростуть у прохолодних регіонах

Мета вирощування, адже є як універсальні, так і ті, які підходять лише для тварин чи вживання у свіжому вигляді

Урожайність, яка повинна бути високою, якщо йдеться про вирощування кабачків для тварин

Переваги ультраранніх сортів кабачків

Такі сорти овочів дадуть перший урожай вже за 37-45 днів після того, як з’являться перші паростки. До того ж, ранні сорти можна сміливо використовувати тим, хто живе у північних регіонах країни, де літній період досить короткий. А ось на півдні такі сорти садять після зрізання перших зелених культур.

Найкращий сорт кабачків

Експерти вважають найкращим сортом кущових кабачків саме сорт "Ролик", який дає перші плоди вже за 28-34 дні після пророщування насіння. Головною перевагою цього сорту вважають його легку переносимість холодної погоди.

Людина, яка тримає в руках кабачки. Фото: Freepik

Кабачки можуть досягати ваги від одного до півтора кілограми і довжини — від 12 до 15 сантиметрів. Зважаючи на те, що м’якоть цього сорту зелена і соковита, його можна класти до салатів і супів для вегетаріанців. До того ж, цей сорт можна засолювати, закривати у банках і використовувати для приготування ікри.

"Ролик" може терпіти нерегулярне поливання і погану погоду, а також без проблем перевозиться, не втрачаючи свій смак.

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