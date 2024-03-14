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Коли краще сіяти перець на розсаду навесні 2024 — найвдаліші дні

14 березня 2024 03:01
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли сіяти перець на розсаду навесні 2024 за місячним календарем
Людина, яка тримає у руках великий перець. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Навесні справжні господарі та господині починають садити овочі і вирощувати фрукти, щоб потім ласувати ними протягом всього року, зокрема, йдеться про перець. Але щоб він дав щедрий урожай, варто розуміти, коли його краще сіяти за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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У який період краще сіяти перець на розсаду

Не секрет, що перець любить тепло, тому люди в України вирощують його виключно через розсаду. Питання, коли потрібно сіяти перець на розсаду, залежить від того, який сорт овоча ви обрали. Наприклад, ранні сорти дозрівають вже через 80 днів з моменту посіву, а ось пізні готові лише через 150 днів.

Посеянный перец на рассаду
Посіяний перець на розсаду. Фото: УНІАН

На упаковці виробники повинні писати, коли краще сіяти той чи інший сорт перцю. Проте, зазвичай досвідчені дачники сіють пізній сорт перцю на початку лютого. Що стосується середніх сортів, то їх можна сіяти у період з кінця лютого до початку березня, а ось ранні можна сміливо сіяти у першій половині березня.

Коли краще сіяти перець на розсаду згідно з місячним календарем

Якщо ви хочете, щоб у вас вийшов смачний перець, який потім можна їсти, потрібно звернутися за допомогою до місячного календарю. Саме в ньому можна подивитися, які дні для посіву насіння цієї культури можна вважати найвдалішими.

Человек, держащий перец на рассаду
Людина, яка тримає перець на розсаду. Фото: УНІАН

Так, сприятливим днями для посадки перцю за місячним календарем вважаються:

  • 13-16, 18-19, 22-24 березня
  • 4, 7, 11-15, 17-20, 22, 29 квітня

Проте, якщо ви будете дотримуватися правил посадки перцю і правильно дбатимете про розсаду, він може прорости і в інші дні.

Нагадаємо, ми писали про те, чим краще підживлювати полуницю ранньою весною 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно додати до лунок при посадці огірків, щоб отримати щедрий урожай. 

Також ми повідомляли про те, коли треба сіяти петрушку на розсаду за місячним календарем. 

овочі
город
розсада
перець

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