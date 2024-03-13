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Чим варто підживлювати полуницю після зими, щоб мати щедрий урожай

13 березня 2024 03:38
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим потрібно підживлювати полуницю навесні, щоб ягоди були соковиті та великі
Людина, яка збирає полуницю на городі. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Після зимового періоду, коли прокидається вся природа навколо, дуже важливо відновлювати свій город, зокрема, урожай полуниці. Але для того, щоб отримати смачні та соковиті плоди, потрібно розуміти, чим одразу підживити свою полуницю навесні.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для городників.

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Чим варто підживлювати полуницю

Навесні, особливо коли надворі мало опадів, краще розчиняти добриво у воді. Річ у тім, що коли ви вносите добриво у сухому вигляді, воно діє не так ефективно, як у вологому. Якщо ви вносите сухі добрива, то протягом наступних двох тижнів стежте за тим, щоб полуниця не постраждала від посухи, а ґрунт був вологим.

Садовод, держащий много клубники
Садівник, який тримає багато полуниці. Фото: Freepik

Щоб підживлювати полуницю, можете взяти сечовину або інші азотні добрива, які швидко розчиняються у воді. Наприклад, можете взяти аміачну селітру, а для цього вам знадобиться одна столова ложка добрива на десять літрів води.

Також можна взяти зелені добрива з кропиви і осоту, які брати по одному літру настою на одне відро води. Крім того, можна взяти один кілограм компосту, пташиного посліду або гною на одне відро води і додати ще один літр води для того, щоб поливати. Варто розуміти, що одне відро з добривом йде на 10-20 кущів полуниці.

Коли треба підживлювати полуницю

Якщо ви протягом року правильно дбаєте про кущі полуниці, то підживлювати її навесні не потрібно. Зробити це треба лише у тому випадку, якщо ви бачите, що ґрунт вже виснажений і йому не вистачає компонентів, які будуть його підживляти.

Щоб отримати щедрий урожай полуниці, дуже важливо стежити за необхідним рівнем поживних речовин. До того ж потрібно дивитися на сорт і вид полуниці, адже звичайні садові і ремонтантні сорти потрібно по-різному підживлювати.

Человек, держащий кусты клубники на огороде
Людина, яка тримає кущі полуниці на городі. Фото: Pinterest

Важливо розуміти, що робити це потрібно краще на третій рік з моменту початку вирощування ягоди і лише за температури ґрунту вище дев’яти градусів тепла. 

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно покласти в лунки при посадці огірків. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще сіяти моркву навесні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, в який період і як потрібно сіяти цвітну капусту на розсаду.

врожай
добрива
город
полуниця

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