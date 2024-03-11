Коли та як сіяти цвітну капусту на розсаду — терміни та поради щодо догляду

Цвітна капуста на городі. Фото: google.com

Цвітна капуста — поживний та вітамінний овоч. А вирощена своїми руками на власній ділянці вона стає вдвічі кориснішою та смачнішою. Часто городники, щоб забезпечити себе сильними та здоровими рослинами, вирощують розсаду.

Розповідаємо, коли та як правильно сіяти цвітну капусту на розсаду, щоб отримати якісний та великий врожай.

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Коли сіяти цвітну капусту на розсаду

Посадка цвітної капусти на розсаду зазвичай відбувається наприкінці зими або на початку весни, але точні терміни залежать від кліматичних умов та сорту овочу.

Так, ранні сорти сіють наприкінці лютого, середньостиглі — в середині березня, а пізні — у квітні.

Під час вибору часу посіву цвітної капусти на розсаду варто також орієнтуватись на те, що висадку у відкритий ґрунт проводять приблизно через 40-45 днів після посіву насіння.

Розсада цвітної капусти. Фото: freepik.com

Як сіяти цвітну капусту на розсаду в домашніх умовах

1. Обираємо правильний та поживний ґрунт

Для цвітної капусти ґрунт має складатися з:

4 частин торфу;

1 частини коров’яку;

1,5 частини прілої тирси.

За бажанням також можна використовувати субстрат із невеликою кількістю деревної золи, який складається з:

10 частин перегною;

1 частини піску;

1 частини торфу.

Ще одна важлива умова — ґрунт має бути дренованим, тому на дно горщиків викладаємо дренаж, а по дренажу вже насипаємо ґрунт.

2. Готуємо насіння цвітної капусти до посіву

Насіння цвітної капусти перед посівом варто помістити у термос із водою, температура якої 50 ºC. Достатньо 15 хвилин.

Потім з насінням слід зробити такі маніпуляції:

опустити у холодну воду на одну хвилину;

замочити у розчині мікроелементів на 12 годин;

ретельно промити та розмістити на добу в нижній ящик холодильника.

підсушити.

Після цього можна сіяти насіння.

Куплене, фасоване у пакетики насіння не потребує таких маніпуляцій. Зазвичай виробник пише інструкцію щодо посіву на пакуванні.

3. Висіваємо насіння цвітної капусти

Посів цвітної капусти в ґрунт здійснюють на глибину від 0,5 до 1 см. В одну ямку можна класти до двох насінин. Важливо не заглиблювати насіння занадто глибоко, адже це може ускладнити проростання. Після насіннячко слід прикрити тонким шаром землі та злегка зволожити.

Розсада цвітної капусти. Фото: google.com

Як доглядати за розсадою цвітної капусти

1. Оптимальна температура для розсади

Розсада має сходити при температурі в приміщенні в межах 18-20 ºC. Вже коли з'являться перші паростки температуру, слід знизити до 6-8 ºC та помістити розсаду в добре освітлене місце.

Через 5-7 днів встановити температурний режим удень на рівні 15-18 ºC, а вночі 8-10 ºC.

Важливо: розсада, що росте в приміщенні з температурою вище 22 ºC, може надалі не утворювати суцвіть.

2. Полив розсади

Розсаду слід поливати регулярно, у середньому — один раз на тиждень, але відразу після висадки сіянці поливають двічі на тиждень. Кількість води має бути помірною, не варто перезволожувати ґрунт.

3. Ґрунт та обробка

Землю, у якій розвивається саджанець, час від часу слід розпушувати. Також фахівці радять профілактично обробляти рожевим розчином марганцівки від чорної ніжки та інших грибків.

Коли у сіянців розвинеться 2-3 справжні листочки, їх обприскують розчином 2 г борної кислоти на 1 л води.

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