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Коли сіяти моркву у відкритий ґрунт навесні 2024 року — терміни та поради

7 березня 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли сіяти моркву навесні 2024 року — найкращі дати та корисні поради
Пара радіє гарному врожаю моркви. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Вже у перший місяць весни садівники, городники та дачники активно починають підготовлювати свої ділянки до майбутнього сезону. Саме в березні починають готувати розсаду, а також обробляти ґрунт перед посівами. Звичайно, серед популярних овочів, які сіє майже кожен господар, — морква. 

Новини.LIVE розповідає, коли найкраще сіяти моркву у відкритий ґрунт навесні 2024 року, які дати будуть сприятливими та як це правильно зробити, щоб отримати якісний та щедрий врожай смачних коренеплодів. 

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Терміни посіву моркви у відкритий ґрунт і сприятливі дати 

В Україні посів моркви у відкритий ґрунт, як правило, здійснюють у кінець квітня або напочатку травня. Саме у цей час вже можна не боятися нічних заморозків і земля достатньо прогріта, щоб насінини почували себе добре та почали активно рости. 

Фахівці зазначають, найкраща температура для посіву моркви — до +15°С. При цьому ґрунт має прогрітися до +8°С. 

Хоча варто зауважити, що багато хто вирощує розсаду моркви. Тоді це краще робити у березні, так якраз до кінця квітня розсаду можна буде посадити у ґрунт. 

За місячним посівним календарем, найсприятливіші дати для посіву моркви такі: 

  • квітень — 20, 22, 23, 29;
  • травень — 15, 16, 17, 18, 19, 27;
  • червень — 1, 2, 5;
  • жовтень — 29;
  • листопад — 7. 

Зауважимо, слід обирати правильний день для посадки, спостерігаючи за погодою. День має бути достатньо сонячний та теплий, без дощу. 

 

Терміни посіву моркви у відкритий ґрунт та сприятливі дати
Посів моркви у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

Як правильно сіяти моркву — корисні поради та важливі нюанси

До посіву моркви слід правильно підготуватися, щоб забезпечити себе гарним врожаєм варто:

  • обрати сонячну ділянку;
  • прибрати всі бур'яни, щоб морква з ними не конкурувала;
  • перекопати землю, розпушити ґрунт;
  • внести добрива, можна додати перегній або компост;
  • зволожити ділянку перед майбутнім посівом. 

Сіяти моркву потрібно на глибину близько 1-2 см. Якщо сіяти занадто глибоко, то насіння може просто не прорости. 

Коли рослини будуть уже досить великими, їх важливо не забувати проріджувати, щоб залишати необхідну відстань між паростками та дозволити кожному з них розвиватися повноцінно. Не забувайте про своєчасний полив та розпушення ґрунту. Морква любить достатньо вологий ґрунт. 

 

Раніше ми розповідали, як посіяти моркву за хитрими методами з Китаю, щоб збільшити урожайність. 

Нагадаємо, ми писали, чим підживити ґрунт перед посадкою моркви.

Також радимо дізнатися, які культури слід сіяти на розсаду в березні.

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