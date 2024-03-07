Коли сіяти моркву навесні 2024 року — найкращі дати та корисні поради

Коли сіяти моркву у відкритий ґрунт навесні 2024 року — терміни та поради
Вже у перший місяць весни садівники, городники та дачники активно починають підготовлювати свої ділянки до майбутнього сезону. Саме в березні починають готувати розсаду, а також обробляти ґрунт перед посівами. Звичайно, серед популярних овочів, які сіє майже кожен господар, — морква.
Новини.LIVE розповідає, коли найкраще сіяти моркву у відкритий ґрунт навесні 2024 року, які дати будуть сприятливими та як це правильно зробити, щоб отримати якісний та щедрий врожай смачних коренеплодів.
Терміни посіву моркви у відкритий ґрунт і сприятливі дати
В Україні посів моркви у відкритий ґрунт, як правило, здійснюють у кінець квітня або напочатку травня. Саме у цей час вже можна не боятися нічних заморозків і земля достатньо прогріта, щоб насінини почували себе добре та почали активно рости.
Фахівці зазначають, найкраща температура для посіву моркви — до +15°С. При цьому ґрунт має прогрітися до +8°С.
Хоча варто зауважити, що багато хто вирощує розсаду моркви. Тоді це краще робити у березні, так якраз до кінця квітня розсаду можна буде посадити у ґрунт.
За місячним посівним календарем, найсприятливіші дати для посіву моркви такі:
- квітень — 20, 22, 23, 29;
- травень — 15, 16, 17, 18, 19, 27;
- червень — 1, 2, 5;
- жовтень — 29;
- листопад — 7.
Зауважимо, слід обирати правильний день для посадки, спостерігаючи за погодою. День має бути достатньо сонячний та теплий, без дощу.
Як правильно сіяти моркву — корисні поради та важливі нюанси
До посіву моркви слід правильно підготуватися, щоб забезпечити себе гарним врожаєм варто:
- обрати сонячну ділянку;
- прибрати всі бур'яни, щоб морква з ними не конкурувала;
- перекопати землю, розпушити ґрунт;
- внести добрива, можна додати перегній або компост;
- зволожити ділянку перед майбутнім посівом.
Сіяти моркву потрібно на глибину близько 1-2 см. Якщо сіяти занадто глибоко, то насіння може просто не прорости.
Коли рослини будуть уже досить великими, їх важливо не забувати проріджувати, щоб залишати необхідну відстань між паростками та дозволити кожному з них розвиватися повноцінно. Не забувайте про своєчасний полив та розпушення ґрунту. Морква любить достатньо вологий ґрунт.
Раніше ми розповідали, як посіяти моркву за хитрими методами з Китаю, щоб збільшити урожайність.
Нагадаємо, ми писали, чим підживити ґрунт перед посадкою моркви.
Також радимо дізнатися, які культури слід сіяти на розсаду в березні.
Читайте Новини.LIVE!