Коли сіяти моркву навесні 2024 року — найкращі дати та корисні поради

Пара радіє гарному врожаю моркви. Фото: freepik.com

Вже у перший місяць весни садівники, городники та дачники активно починають підготовлювати свої ділянки до майбутнього сезону. Саме в березні починають готувати розсаду, а також обробляти ґрунт перед посівами. Звичайно, серед популярних овочів, які сіє майже кожен господар, — морква.

Новини.LIVE розповідає, коли найкраще сіяти моркву у відкритий ґрунт навесні 2024 року, які дати будуть сприятливими та як це правильно зробити, щоб отримати якісний та щедрий врожай смачних коренеплодів.

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Терміни посіву моркви у відкритий ґрунт і сприятливі дати

В Україні посів моркви у відкритий ґрунт, як правило, здійснюють у кінець квітня або напочатку травня. Саме у цей час вже можна не боятися нічних заморозків і земля достатньо прогріта, щоб насінини почували себе добре та почали активно рости.

Фахівці зазначають, найкраща температура для посіву моркви — до +15°С. При цьому ґрунт має прогрітися до +8°С.

Хоча варто зауважити, що багато хто вирощує розсаду моркви. Тоді це краще робити у березні, так якраз до кінця квітня розсаду можна буде посадити у ґрунт.

За місячним посівним календарем, найсприятливіші дати для посіву моркви такі:

квітень — 20, 22, 23, 29;

травень — 15, 16, 17, 18, 19, 27;

червень — 1, 2, 5;

жовтень — 29;

листопад — 7.

Зауважимо, слід обирати правильний день для посадки, спостерігаючи за погодою. День має бути достатньо сонячний та теплий, без дощу.

Посів моркви у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

Як правильно сіяти моркву — корисні поради та важливі нюанси

До посіву моркви слід правильно підготуватися, щоб забезпечити себе гарним врожаєм варто:

обрати сонячну ділянку;

прибрати всі бур'яни, щоб морква з ними не конкурувала;

перекопати землю, розпушити ґрунт;

внести добрива, можна додати перегній або компост;

зволожити ділянку перед майбутнім посівом.

Сіяти моркву потрібно на глибину близько 1-2 см. Якщо сіяти занадто глибоко, то насіння може просто не прорости.

Коли рослини будуть уже досить великими, їх важливо не забувати проріджувати, щоб залишати необхідну відстань між паростками та дозволити кожному з них розвиватися повноцінно. Не забувайте про своєчасний полив та розпушення ґрунту. Морква любить достатньо вологий ґрунт.

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