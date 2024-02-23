Які овочі та квіти можна посіяти на розсаду у березні 2024 року — поради

Чоловік сіє овочі на розсаду. Фото: pixabay.com

Саме перший місяць весни повноцінно відкриває новий садовий та городній сезон. Для тих, хто мріє про барвисті клумби, зелені грядки та смачні врожаї, настав час розпочати процес посіву та вирощування розсади.

Новини.LIVE розповідає, які овочі та квіти можна сміливо сіяти на розсаду у березні 2024 року. Зробити це можна як в домашніх умовах, так і в теплиці.

У чому сіяти розсаду та який ґрунт обрати

Як правило для розсади використовують:

пластикові контейнери;

спеціальні торф'яні горщики (можна висаджувати разом із розсадою у землю);

керамічні горщики;

дерев'яні ящики.

Важливо, щоб ці контейнери мали отвори для дренажу, щоб уникнути перенасичення ґрунту водою, що може призвести до гнилі та хвороб рослин.

Перед посівом розсади контейнери потрібно добре промити та продезінфікувати, якщо вони у вас зберігалися ще з минулого року.

Щодо ґрунту, важливо, щоб він був поживний, пухкий та "звільнений" від патогенів та шкідливих бактерій. Можна використовувати готові суміші для розсади або ж самому приготувати суміш.

Найвдаліший варіант — суміш торфу та перегною один до одного.

Розсада та садове приладдя. Фото: pixabay.com

Що можна посіяти на розсаду в березні 2024 року

У березні на розсаду сіють такі овочі:

огірки;

помідори;

перець;

баклажан;

ріпчасту цибулю;

капусту.

Квіти, які сіють на розсаду у березні:

однорічна айстра;

однорічні жоржини;

петунія;

левиний зів;

вербена;

цинія;

запашний тютюн;

годеція;

левкой літній;

гвоздика травянка;

дзвіночок.

Також в березні сіють насіння кімнатних рослин, адже вже можна обійтися без штучного освітлення:

гіппеаструм;

гранат карликовий;

глоксинія;

кава;

лавр;

цитрусові;

евкаліпт лимонний.

Чоловік займається розсадою. Фото: istockphoto.com

Що можна посадити та посіяти в березні в теплиці

У березні в теплиці можна сіяти холодостійкі культури:

кріп;

редис;

петрушку;

листові салати;

крес-салат;

пекінську капусту;

шпинат;

руколу;

кінзу;

ранню моркву;

горох;

гірчицю.

Якщо теплиця обігрівається, то можна також посадити:

солодкий перець;

ранньостиглі томати;

цибулю-порей;

цибулю-сіянку.

Якщо теплиця не обігрівається, то за необхідності грядки можна додатково утеплити — накрити їх плівкою або спандбондом.

З квітів у теплиці можна посадити:

петунію;

запашний горошок;

бегонію;

віолу.

Догляд за розсадою. Фото: freepik.com

Як правильно доглядати за розсадою

Певна річ, розсада потребує особливого догляду. Якщо дотримуватися певних правил, можна отримати здорову та сильну розсаду, яка у майбутньому подарує щедрий врожай.

Тому слід:

Регулярно поливати — ґрунт має бути помірно вологим. Не можна допускати, щоб він висох або ж навпаки був занадто сирим. Стежити за хорошим освітленням — більшість культур потребують світло для того, щоб прорости. Але прямі сонячні промені можуть нашкодити. Дотримуватися температурного режиму — оптимальною температурою для перших сходів вважається від +17 до +20°С. Не забувати про підживлення — залежно від рослини, слід використовувати мініральні добрива або органіку. Розсаду, як правило, удобрюють до і після пікіровки та перед висадкою в ґрунт.

Раніше ми писали, як садити смородину навесні, щоб прижилася та рясно родила.

Нагадаємо, ми розповідали, як посіяти моркву за хитрими методами з Китаю.

Також радимо дізнатися, коли сіяти перець на розсаду та як краще це зробити.