Какие овощи и цветы можно посеять на рассаду в марте 2024 года — советы

Эти культуры обязательно нужно сеять на рассаду в марте — урожай будет щедрым
Именно в первый месяц весны полноценно открывает новый садовый и огородный сезон. Для тех, кто мечтает о красочных клумбах, зеленых грядках и вкусных урожаях, настала пора начать процесс посева и выращивания рассады.
Новини.LIVE рассказывает, какие овощи и цветы можно смело сеять на рассаду в марте 2024 года. Сделать это можно как в домашних условиях, так и в теплице.
В чем сеять рассаду и какую почву выбрать
Как правило, для рассады используют:
- пластиковые контейнеры;
- специальные торфяные горшки (можно высаживать вместе с рассадой в землю);
- керамические горшки;
- деревянные ящики.
Важно, чтобы эти контейнеры имели отверстия для дренажа, чтобы избежать перенасыщения грунта водой, что может привести к гнили и болезням растений.
Перед посевом рассады контейнеры нужно промыть и продезинфицировать, если они у вас хранились еще с прошлого года.
Что касается почвы, важно, чтобы она была питательной, рыхлой и "свободной" от патогенов и вредных бактерий. Можно использовать готовые смеси для рассады или же самому приготовить смесь.
Самый удачный вариант — смесь торфа и перегноя один к одному.
Что можно посеять на рассаду в марте 2024 года
В марте на рассаду сеют следующие овощи:
Цветы, которые сеют на рассаду в марте:
- однолетняя астра;
- однолетние георгины;
- петуния;
- львиный зев;
- вербена;
- циния;
- душистый табак;
- годеция;
- гвоздика травянка;
- колокольчик.
Также в марте сеют семена комнатных растений, ведь можно обойтись без искусственного освещения:
- гиппеаструм;
- гранат карликовый;
- глоксиния;
- кофе;
- лавр;
- цитрусовые;
- эвкалипт лимонный.
Что можно посадить и посеять в марте в теплице
В марте в теплице можно сеять холодостойкие культуры:
- укроп;
- редис;
- петрушку;
- листовые салаты;
- кресс-салат;
- пекинскую капусту;
- шпинат;
- рукколу;
- кинзу;
- раннюю морковь;
- горох;
- горчицу.
Если теплица обогревается, то можно также посеять:
- сладкий перец;
- раннеспелые томаты;
- лук-порей;
- лук-сеянка.
Если теплица не обогревается, то по необходимости грядки можно дополнительно утеплить — накрыть их пленкой или спандбондом.
Из цветов в теплице можно посадить:
- петуния;
- душистый горошек;
- бегония;
- виола.
Как правильно ухаживать за рассадой
Конечно, рассада требует особого ухода. Если соблюдать определенные правила, можно получить здоровую и сильную рассаду, которая в будущем подарит обильный урожай.
Поэтому следует:
- Регулярно поливать — почва должна быть умеренно влажной. Нельзя допускать, чтобы она высохла или наоборот была слишком сырой.
- Следить за хорошим освещением — большинство культур нуждаются в свете для того, чтобы прорасти. Но прямые солнечные лучи могут навредить.
- Соблюдать температурный режим — оптимальной температурой для первый всходов считается от +17 до +20°С.
- Не забывать о подкормках — в зависимости от растения, следует использовать минимальные удобрения или органику. Рассаду, как правило, удобряют до и после пикировки и перед высадкой в грунт.
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