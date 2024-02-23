Какие овощи и цветы можно посеять на рассаду в марте 2024 года — советы

Человек сеет овощи на рассаду. Фото: pixabay.com

Именно в первый месяц весны полноценно открывает новый садовый и огородный сезон. Для тех, кто мечтает о красочных клумбах, зеленых грядках и вкусных урожаях, настала пора начать процесс посева и выращивания рассады.

Новини.LIVE рассказывает, какие овощи и цветы можно смело сеять на рассаду в марте 2024 года. Сделать это можно как в домашних условиях, так и в теплице.

В чем сеять рассаду и какую почву выбрать

Как правило, для рассады используют:

пластиковые контейнеры;

специальные торфяные горшки (можно высаживать вместе с рассадой в землю);

керамические горшки;

деревянные ящики.

Важно, чтобы эти контейнеры имели отверстия для дренажа, чтобы избежать перенасыщения грунта водой, что может привести к гнили и болезням растений.

Перед посевом рассады контейнеры нужно промыть и продезинфицировать, если они у вас хранились еще с прошлого года.

Что касается почвы, важно, чтобы она была питательной, рыхлой и "свободной" от патогенов и вредных бактерий. Можно использовать готовые смеси для рассады или же самому приготовить смесь.

Самый удачный вариант — смесь торфа и перегноя один к одному.

Рассада и садовые принадлежности. Фото: pixabay.com

Что можно посеять на рассаду в марте 2024 года

В марте на рассаду сеют следующие овощи:

огурцы;

помидоры;

перец;

баклажан;

репчатый лук;

капусту.

Цветы, которые сеют на рассаду в марте:

однолетняя астра;

однолетние георгины;

петуния;

львиный зев;

вербена;

циния;

душистый табак;

годеция;

гвоздика травянка;

колокольчик.

Также в марте сеют семена комнатных растений, ведь можно обойтись без искусственного освещения:

гиппеаструм;

гранат карликовый;

глоксиния;

кофе;

лавр;

цитрусовые;

эвкалипт лимонный.

Человек занимается рассадой. Фото: istockphoto.com

Что можно посадить и посеять в марте в теплице

В марте в теплице можно сеять холодостойкие культуры:

укроп;

редис;

петрушку;

листовые салаты;

кресс-салат;

пекинскую капусту;

шпинат;

рукколу;

кинзу;

раннюю морковь;

горох;

горчицу.

Если теплица обогревается, то можно также посеять:

сладкий перец;

раннеспелые томаты;

лук-порей;

лук-сеянка.

Если теплица не обогревается, то по необходимости грядки можно дополнительно утеплить — накрыть их пленкой или спандбондом.

Из цветов в теплице можно посадить:

петуния;

душистый горошек;

бегония;

виола.

Уход за рассадой. Фото: freepik.com

Как правильно ухаживать за рассадой

Конечно, рассада требует особого ухода. Если соблюдать определенные правила, можно получить здоровую и сильную рассаду, которая в будущем подарит обильный урожай.

Поэтому следует:

Регулярно поливать — почва должна быть умеренно влажной. Нельзя допускать, чтобы она высохла или наоборот была слишком сырой. Следить за хорошим освещением — большинство культур нуждаются в свете для того, чтобы прорасти. Но прямые солнечные лучи могут навредить. Соблюдать температурный режим — оптимальной температурой для первый всходов считается от +17 до +20°С. Не забывать о подкормках — в зависимости от растения, следует использовать минимальные удобрения или органику. Рассаду, как правило, удобряют до и после пикировки и перед высадкой в грунт.

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