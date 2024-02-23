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Эти культуры обязательно нужно сеять на рассаду в марте — урожай будет щедрым

23 февраля 2024 09:02
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие овощи и цветы можно посеять на рассаду в марте 2024 года — советы
Человек сеет овощи на рассаду. Фото: pixabay.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Именно в первый месяц весны полноценно открывает новый садовый и огородный сезон. Для тех, кто мечтает о красочных клумбах, зеленых грядках и вкусных урожаях, настала пора начать процесс посева и выращивания рассады.

Новини.LIVE рассказывает, какие овощи и цветы можно смело сеять на рассаду в марте 2024 года. Сделать это можно как в домашних условиях, так и в теплице.

В чем сеять рассаду и какую почву выбрать

Как правило, для рассады используют:

  • пластиковые контейнеры;
  • специальные торфяные горшки (можно высаживать вместе с рассадой в землю);
  • керамические горшки;
  • деревянные ящики.

Важно, чтобы эти контейнеры имели отверстия для дренажа, чтобы избежать перенасыщения грунта водой, что может привести к гнили и болезням растений.

Перед посевом рассады контейнеры нужно промыть и продезинфицировать, если они у вас хранились еще с прошлого года.

Что касается почвы, важно, чтобы она была питательной, рыхлой и "свободной" от патогенов и вредных бактерий. Можно использовать готовые смеси для рассады или же самому приготовить смесь.

Самый удачный вариант — смесь торфа и перегноя один к одному. 

 

В чем сеять рассаду и какую почву выбрать
Рассада и садовые принадлежности. Фото: pixabay.com

Что можно посеять на рассаду в марте 2024 года

В марте на рассаду сеют следующие овощи:

Цветы, которые сеют на рассаду в марте:

  • однолетняя астра;
  • однолетние георгины;
  • петуния;
  • львиный зев;
  • вербена;
  • циния;
  • душистый табак;
  • годеция;
  • гвоздика травянка;
  • колокольчик.

Также в марте сеют семена комнатных растений, ведь можно обойтись без искусственного освещения:

  • гиппеаструм;
  • гранат карликовый;
  • глоксиния;
  • кофе;
  • лавр;
  • цитрусовые;
  • эвкалипт лимонный.

 

Что можно посеять на рассаду в марте 2024 года
Человек занимается рассадой. Фото: istockphoto.com

Что можно посадить и посеять в марте в теплице

В марте в теплице можно сеять холодостойкие культуры:

  • укроп;
  • редис;
  • петрушку;
  • листовые салаты;
  • кресс-салат;
  • пекинскую капусту;
  • шпинат;
  • рукколу;
  • кинзу;
  • раннюю морковь;
  • горох;
  • горчицу.

Если теплица обогревается, то можно также посеять:

  • сладкий перец;
  • раннеспелые томаты;
  • лук-порей;
  • лук-сеянка.

Если теплица не обогревается, то по необходимости грядки можно дополнительно утеплить — накрыть их пленкой или спандбондом.

Из цветов в теплице можно посадить:

  • петуния;
  • душистый горошек;
  • бегония;
  • виола.

 

Как правильно ухаживать за рассадой
Уход за рассадой. Фото: freepik.com

Как правильно ухаживать за рассадой

Конечно, рассада требует особого ухода. Если соблюдать определенные правила, можно получить здоровую и сильную рассаду, которая в будущем подарит обильный урожай.

Поэтому следует:

  1. Регулярно поливать — почва должна быть умеренно влажной. Нельзя допускать, чтобы она высохла или наоборот была слишком сырой.
  2. Следить за хорошим освещением — большинство культур нуждаются в свете для того, чтобы прорасти. Но прямые солнечные лучи могут навредить.
  3. Соблюдать температурный режим — оптимальной температурой для первый всходов считается от +17 до +20°С.
  4. Не забывать о подкормках — в зависимости от растения, следует использовать минимальные удобрения или органику. Рассаду, как правило, удобряют до и после пикировки и перед высадкой в грунт.

 

 

 

Раньше мы писали, как сажать смородину весной, чтобы прижилась и обильно плодоносила.

Напомним, мы рассказывали, как посеять морковь по хитрым методам из Китая.

Также рекомендуем узнать, когда сеять перец на рассаду и как лучше это сделать.

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