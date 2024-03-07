Когда сеять морковь весной 2024 года — лучшие даты и полезные советы

Пара радуется хорошему урожаю моркови. Фото: freepik.com

Уже в первый месяц весны садоводы, огородники и дачники активно начинают подготавливать свои участки к предстоящему сезону. Именно в марте начинают готовить рассаду, а также возделывать почву перед посевами. Конечно, среди популярных овощей, которые сеет почти каждый хозяин, — морковь.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше сеять морковь в открытую почву весной 2024 года, какие даты будут благоприятными и как это правильно сделать, чтобы получить качественный и щедрый урожай вкусных корнеплодов.

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Сроки посева моркови в открытый грунт и благоприятные даты

В Украине посев моркови в открытую почву, как правило, осуществляют в конце апреля или начале мая. Именно в это время уже можно не бояться ночных заморозков и земля достаточно прогрета, чтобы семена чувствовали себя хорошо и начали активно расти.

Специалисты отмечают, что лучшая температура для посева моркови — до +15°С. При этом почва должна прогреться до +8°С.

Хотя стоит заметить, что многие выращивают рассаду моркови. Тогда это лучше делать в марте, так как раз до конца апреля рассаду можно будет посадить в грунт.

По лунному посевному календарю, самые благоприятные даты для посева моркови:

апрель — 20, 22, 23, 29;

май — 15, 16, 17, 18, 19, 27;

июнь — 1, 2, 5;

октябрь — 29;

ноябрь — 7.

Заметим, следует выбирать правильный день для посадки, наблюдая за погодой. День должен быть достаточно солнечным и теплым, без дождя.

Посев моркови в открытую почву. Фото: depositphotos.com

Как правильно сеять морковь — полезные советы и важные нюансы

К посеву моркови следует правильно подготовиться, чтобы обеспечить себя хорошим урожаем.

выбрать солнечный участок;

убрать все сорняки, чтобы морковь с ними не конкурировала;

перекопать землю, разрыхлить почву;

внести удобрения, можно добавить перегной или компост;

увлажнить участок перед будущим посевом.

Сеять морковь нужно на глубину около 1-2 см. Если сеять слишком глубоко, то семена могут просто не прорасти.

Когда растения будут уже достаточно крупными, их важно не забывать прореживать, чтобы оставлять необходимое расстояние между ростками и позволить каждому развиваться полноценно. Не забывайте о своевременном поливе и разрыхлении почвы. Морковь любит достаточно влажную почву.

Раньше мы рассказывали, как посеять морковь по хитрым методам из Китая, чтобы увеличить урожайность.

Напомним, мы писали, чем подкормить почву перед посадкой моркови.

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