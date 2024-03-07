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Когда сеять морковь в открытую почву весной 2024 года — сроки и советы

7 марта 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда сеять морковь весной 2024 года — лучшие даты и полезные советы
Пара радуется хорошему урожаю моркови. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Уже в первый месяц весны садоводы, огородники и дачники активно начинают подготавливать свои участки к предстоящему сезону. Именно в марте начинают готовить рассаду, а также возделывать почву перед посевами. Конечно, среди популярных овощей, которые сеет почти каждый хозяин, — морковь.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше сеять морковь в открытую почву весной 2024 года, какие даты будут благоприятными и как это правильно сделать, чтобы получить качественный и щедрый урожай вкусных корнеплодов.

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Сроки посева моркови в открытый грунт и благоприятные даты

В Украине посев моркови в открытую почву, как правило, осуществляют в конце апреля или начале мая. Именно в это время уже можно не бояться ночных заморозков и земля достаточно прогрета, чтобы семена чувствовали себя хорошо и начали активно расти.

Специалисты отмечают, что лучшая температура для посева моркови — до +15°С. При этом почва должна прогреться до +8°С.

Хотя стоит заметить, что многие выращивают рассаду моркови. Тогда это лучше делать в марте, так как раз до конца апреля рассаду можно будет посадить в грунт.

По лунному посевному календарю, самые благоприятные даты для посева моркови:

  • апрель — 20, 22, 23, 29;
  • май — 15, 16, 17, 18, 19, 27;
  • июнь — 1, 2, 5;
  • октябрь — 29;
  • ноябрь — 7.

Заметим, следует выбирать правильный день для посадки, наблюдая за погодой. День должен быть достаточно солнечным и теплым, без дождя.

 

Сроки посева моркови в открытую почву и благоприятные даты
Посев моркови в открытую почву. Фото: depositphotos.com

Как правильно сеять морковь — полезные советы и важные нюансы

К посеву моркови следует правильно подготовиться, чтобы обеспечить себя хорошим урожаем.

  • выбрать солнечный участок;
  • убрать все сорняки, чтобы морковь с ними не конкурировала;
  • перекопать землю, разрыхлить почву;
  • внести удобрения, можно добавить перегной или компост;
  • увлажнить участок перед будущим посевом.

Сеять морковь нужно на глубину около 1-2 см. Если сеять слишком глубоко, то семена могут просто не прорасти.

Когда растения будут уже достаточно крупными, их важно не забывать прореживать, чтобы оставлять необходимое расстояние между ростками и позволить каждому развиваться полноценно. Не забывайте о своевременном поливе и разрыхлении почвы. Морковь любит достаточно влажную почву.

 

Раньше мы рассказывали, как посеять морковь по хитрым методам из Китая, чтобы увеличить урожайность.

Напомним, мы писали, чем подкормить почву перед посадкой моркови.

Также рекомендуем узнать, какие культуры следует сеять на рассаду в марте.

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