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Ґрунт буде тріскатися від врожаю — що можна посадити біля буряка

28 лютого 2024 03:33
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що посадити біля буряка, щоб врожай був щедрим
Людина, яка показує вирощений буряк. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Буряк — це дуже популярна серед дачників культура, яка не потребує особливого догляду, але є дуже вибагливою до рослин, які посаджені навколо неї. Щоб отримати врожай, який вразить сусідів, варто знати, що можна садити навколо буряка на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

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Що можна посадити навколо буряка на городі

Картопля

По-перше, біля цієї культури можна посадити картоплю, адже вони не нашкодять одна одній, а, навпаки, допоможуть. Справа в тому, що картопля здатна відлякати бурякову блоху. 

Человек, садящий картофель на огороде
Людина, яка садить картоплю на городі. Фото: Freepik

Квасоля

По-друге, сміливо можна садити і квасолю, адже у комбінації вони є дуже гарною парою. Справа в тому, що буряк насичує ґрунт поживними компонентами у той час, як квасоля додає азоту.

Дачник, сажающий фасоль на участке
Дачник, який садить квасолю на ділянці. Фото: Pinterest

Капуста

На одній ділянці з буряком можна також посадити і капусту, адже вони точно не будуть конкурентами між собою. Справа в тому, що потреби буряка і капусти у корисних речовинах і воді дещо відрізняються, тому вони не заважатимуть один одному.

Хозяин, высаживающий капусту на огороде
Господар, який висаджує капусту на городі. Фото: скриншот з YouTube

Салат

По-перше, на цю культуру не потрібно виділяти багато місця, а по-друге, салат не створює тінь для буряка. До того ж, салат можна використовувати як ущільнювач для буряка.

Человек, который сажает листья салата
Чоловік, який садить листя салату. Фото: Daily Mail

Ще на одній ділянці з буряком можна сміливо садити:

  • Редис, який швидко дозріває і звільняє місце для розвитку буряка
  • Моркву, яка у комбінації з буряком відлякує шкідників своїм ароматом
  • Часник, який здатний захистити буряк від різних грибкових захворювань
  • Цибулю, яка здатна відлякувати бурякову муху

Що важливо знати при посадці буряка

Перш, ніж садити щось біля буряка, важливо звертати увагу на те, щоб ці рослини не створювали тінь на ньому. До того ж, не слід садити навколо буряка високі рослини, наприклад, соняшник або кукурудзу. Також краще не садити після буряка знову буряк, адже таким чином ґрунт буде виснаженим. 

Человек, держащий выращенную свеклу на огороде
Людина, яка тримає вирощений буряк на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що можна і категорично не рекомендується садити після картоплі на наступний рік. 

Раніше ми розповідали про те, який сорт картоплі дачники рекомендують посадити навесні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, коли і як краще посадити редис, щоб він виріс соковитим.

врожай
рослини
город
буряк

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