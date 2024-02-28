Що посадити біля буряка, щоб врожай був щедрим

Людина, яка показує вирощений буряк. Фото: Pinterest

Буряк — це дуже популярна серед дачників культура, яка не потребує особливого догляду, але є дуже вибагливою до рослин, які посаджені навколо неї. Щоб отримати врожай, який вразить сусідів, варто знати, що можна садити навколо буряка на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

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Що можна посадити навколо буряка на городі

Картопля

По-перше, біля цієї культури можна посадити картоплю, адже вони не нашкодять одна одній, а, навпаки, допоможуть. Справа в тому, що картопля здатна відлякати бурякову блоху.

Людина, яка садить картоплю на городі. Фото: Freepik

Квасоля

По-друге, сміливо можна садити і квасолю, адже у комбінації вони є дуже гарною парою. Справа в тому, що буряк насичує ґрунт поживними компонентами у той час, як квасоля додає азоту.

Дачник, який садить квасолю на ділянці. Фото: Pinterest

Капуста

На одній ділянці з буряком можна також посадити і капусту, адже вони точно не будуть конкурентами між собою. Справа в тому, що потреби буряка і капусти у корисних речовинах і воді дещо відрізняються, тому вони не заважатимуть один одному.

Господар, який висаджує капусту на городі. Фото: скриншот з YouTube

Салат

По-перше, на цю культуру не потрібно виділяти багато місця, а по-друге, салат не створює тінь для буряка. До того ж, салат можна використовувати як ущільнювач для буряка.

Чоловік, який садить листя салату. Фото: Daily Mail

Ще на одній ділянці з буряком можна сміливо садити:

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Що важливо знати при посадці буряка

Перш, ніж садити щось біля буряка, важливо звертати увагу на те, щоб ці рослини не створювали тінь на ньому. До того ж, не слід садити навколо буряка високі рослини, наприклад, соняшник або кукурудзу. Також краще не садити після буряка знову буряк, адже таким чином ґрунт буде виснаженим.

Людина, яка тримає вирощений буряк на городі. Фото: Pinterest

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