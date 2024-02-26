Як правильно посадити і виростити редис — найкращі поради і головні заборони

Садівник, який тримає щедрий врожай великого редису. Фото: Pinterest

Редис — це один з ранніх овочів, до складу якого входить велика кількість різних вітамінів. Щоб отримати необхідну кількість поживних компонентів, потрібно знати, як правильно посадити і виростити цей овоч і чого він категорично не переносить.

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Як правильно посадити редис

Перш, ніж сіяти насіння у ґрунт, слід знати, що робити це краще навесні, а саме — наприкінці березня або в середині квітня. Найкращим рішенням буде посадити редис ранньою весною, коли тільки-но розпочинаються перші польові роботи.

Справа в тому, що овочі переносять короткі заморозки до п’яти градусів мороза, а насіння починає проростати за температури ґрунту до п’яти градусів тепла. До речі, слід знати, що ґрунт повинен бути пухким, а його температура має становити від 15 до 20 градусів тепла, щоб насіння редиса могло проростати.

При цьому, насіння потрібно сіяти на відстані в 10-15 сантиметрів один від одного на глибині в 1,5-2,5 сантиметри.

Людина, яка сіє насіння редиса у ґрунт. Фото: Freepik

Як правильно вирощувати редис

Дуже важливо під час вирощування розуміти, що редис любить вологу землю, тому важливо, щоб рівень вологості становив приблизно 80%. Для того поливати редис варто раз на день — вранці або ввечері. Якщо навесні мало опадів, поливайте двічі на день. До того ж, час від часу розпушуйте ділянку.

Людина, яка тримає вирощений редис у руці. Фото: Freepik

Що не переносить редис

Перед початком вирощування цієї культури, потрібно розуміти, що вона категорично не переносить:

Високу температуру повітря, яка становить понад 20 градусів

Сухий ґрунт, де менше 70% вологості

Світло, якщо редис перебуває понад 12 годин під сонцем

Глибоку посадку, коли насіння посаджено більш, ніж на два сантиметри

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