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Сусіди проситимуть насіння — як виростити найсоковитіший редис

26 лютого 2024 15:11
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно посадити і виростити редис — найкращі поради і головні заборони
Садівник, який тримає щедрий врожай великого редису. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Редис — це один з ранніх овочів, до складу якого входить велика кількість різних вітамінів. Щоб отримати необхідну кількість поживних компонентів, потрібно знати, як правильно посадити і виростити цей овоч і чого він категорично не переносить.

Новини.LIVE ділиться найважливішими лайфхаками.

Як правильно посадити редис

Перш, ніж сіяти насіння у ґрунт, слід знати, що робити це краще навесні, а саме — наприкінці березня або в середині квітня. Найкращим рішенням буде посадити редис ранньою весною, коли тільки-но розпочинаються перші польові роботи.

Справа в тому, що овочі переносять короткі заморозки до п’яти градусів мороза, а насіння починає проростати за температури ґрунту до п’яти градусів тепла. До речі, слід знати, що ґрунт повинен бути пухким, а його температура має становити від 15 до 20 градусів тепла, щоб насіння редиса могло проростати.

При цьому, насіння потрібно сіяти на відстані в 10-15 сантиметрів один від одного на глибині в 1,5-2,5 сантиметри. 

Человек, сеющий семена редиса в почву
Людина, яка сіє насіння редиса у ґрунт. Фото: Freepik

Як правильно вирощувати редис

Дуже важливо під час вирощування розуміти, що редис любить вологу землю, тому важливо, щоб рівень вологості становив приблизно 80%. Для того поливати редис варто раз на день — вранці або ввечері. Якщо навесні мало опадів, поливайте двічі на день. До того ж, час від часу розпушуйте ділянку.

Человек, держащий выращенную редиску в руке
Людина, яка тримає вирощений редис у руці. Фото: Freepik

Що не переносить редис

Перед початком вирощування цієї культури, потрібно розуміти, що вона категорично не переносить:

  • Високу температуру повітря, яка становить понад 20 градусів
  • Сухий ґрунт, де менше 70% вологості
  • Світло, якщо редис перебуває понад 12 годин під сонцем
  • Глибоку посадку, коли насіння посаджено більш, ніж на два сантиметри
  • Свіжий гній, який зіпсує соковитість коренеплодів

Нагадаємо, ми писали про те, коли потрібно сіяти огірки на розсаду і як правильно варто робити. 

Раніше ми розповідали про те, коли і як краще садити тюльпани навесні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які рослини в жодному разі не можна садити на одній ділянці. 

овочі
город
сад
редиска

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