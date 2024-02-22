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Найбільша помилка дачників — що не можна садити на одній ділянці

22 лютого 2024 21:21
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які рослини на городі в жодному разі не можна садити поруч
Господиня, яка вирощує овочі на своєму городі. Фото: About Town
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Є певні рослини, які ні в якому разі не можна вирощувати разом, адже вони негативно впливатимуть на розвиток одна одної. Ми пояснюємо, які рослини в жодному разі не можна садити поруч, адже може загинути або одна з них, або ж обидві.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

Які рослини не можна висаджувати разом

Картопля, томати, перець, баклажани

Ці рослини не можна садити разом, адже томати і картопля страждають від одних і тих самих захворювань. Справа в тому, що якщо паразити пошкодили одну рослину, то друга також перебуває у зоні ризику. До цих рослин також не можна садити перець і баклажани.

Картофель, помидоры, перец и баклажаны
Картопля, помідори, перець і баклажани. Фото: колаж Новини.LIVE

Цибуля, часник, горох

Групу цих трьох рослин також не можна вирощувати в одному місці, адже абсолютно всі типи цибулі заважають розвитку гороху. Такий же негативний вплив на вирощування гороху має і часник. Тому їх в жодному разі не можна садити разом, щоб не зіпсувати врожай.

Лук, чеснок и горох
Цибуля, часник і горох. Фото: колаж Новини.LIVE

Капуста, виноград

Досвідчені садівники стверджують, що краще не садити капусту поруч із виноградною лозою. Справа в тому, що капустяні грядки можуть сильно зіпсувати присмак винограду. До речі, виноград з капустою вже як 200 років вважаються антагоністами, тому їх краще садити якомога дали один від одного.

Капуста и виноград
Капуста і виноград, які не можна садити разом. Фото: колаж Новини.LIVE

Гірчиця, буряк, соняшник

Цю групу рослин також не бажано садити на одній ділянці, адже листова гірчиця дуже не любить, коли поряд із нею садять буряк. До того ж, розвиток гірчиці також може зіпсувати близька відстань із соняшником. Тому і ці рослини також не бажано садити поруч.

Горчица, свекла и подсолнух
Гірчиця, буряк і соняшник. Фото: колаж Новини.LIVE

Морква, кріп, петрушка

Попри те, що вчені не підтвердили той факт, що ці рослини не можна садити поряд, досвід показує зовсім інше. Цю групу рослин, все ж таки, не бажано вирощувати на одній грядці. Хоча агрономи не можуть підтвердити той факт, що зелень погіршує розвиток моркви, садити їх поруч не бажано.

Морковь, укроп и петрушка
Морква, кріп і петрушка. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно підготувати сад і огород до весни 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно посадити тюльпани навесні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які дерева не бажано садити на ділянці, щоб не зашкодити врожаю. 

овочі
рослини
город
вирощування

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