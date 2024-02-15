Ці дерева можуть зашкодити врожаю — що не можна висаджувати в саду

Жінка, яка висаджує дерево. Фото: Freepik

Справжні господарі, які серйозно займаються садівництвом, садять різні види дерев, щоб озеленити свою ділянку біля будинку, але мало хто знає, що далеко не всі дерева можна висаджувати. Тому радимо дізнатися, які дерева здатні погано вплинути на сад, зокрема, на урожай.

Новини.LIVE розповідає, про які дерева краще забути.

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Варто знати, що деякі дерева можуть завдати великої шкоди не тільки на саму ділянку, а й на урожай. Справа в тому, що певні види дерев можуть завадити іншим рослинам рости через те, що захоплюють простір навколо них і заважають врожаю слив, груш, яблук і ягід.

Тому перш, ніж садити дерева на своїй ділянці, краще дізнатися, які категорично не можна брати для озеленення місцевості. Тільки так можна зберегти майбутній урожай ягід і фруктів.

Які дерева краще не висаджувати в саду

Тополя

Одним з видів небезпечних для саду дерев є тополя, яка швидко росте і скидає дуже багато гілок. Справа в тому, що коріння цього дерева проникає близько до поверхні ґрунту, через що рослини, які посаджені біля нього, можуть серйозно постраждати.

Тополі, які не можна висаджувати в саду. Фото: Pixabay

Береза

Попри те, що береза — це дуже красиве дерево і чудово вписується в дизайн ділянки, вона може викликати багато проблем. Справа в тому, що після берези залишається багато опалого листя, а сама вона захоплює простір, що не дає іншим рослинам спокійно розвиватися.

Берези, які не слід садити на своїй ділянці. Фото: Freepik

Клен

Якщо ви хочете посадити у своєму саду клен, ми категорично не радимо це робити. Справа в тому, що це дерево може спровокувати зменшення врожаю яблук і груш через те, як клен здатний негативно впливати на навколишню рослинність.

Клен, який може нашкодити рослинам у саду. Фото: Pinterest

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