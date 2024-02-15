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Какие деревья нельзя высаживать в саду, чтобы не навредить урожаю

15 февраля 2024 04:17
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Эти деревья могут навредить урожаю — что нельзя высаживать в саду
Женщина, высаживающая дерево. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Настоящие хозяева, которые серьезно занимаются садоводством, сажают разные виды деревьев, чтобы озеленить свой участок у дома, но мало кто знает, что далеко не все деревья можно высаживать. Поэтому рекомендуем узнать, какие деревья способны плохо повлиять на сад, в частности, на урожай.

Новини.LIVE рассказывает, о каких деревьях лучше забыть.

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Следует знать, что некоторые деревья могут нанести большой вред не только на сам участок, но и на урожай. Дело в том, что определенные виды деревьев могут помешать другим растениям расти из-за того, что захватывают пространство вокруг них и мешают урожаю слив, груш, яблок и ягод.

Поэтому прежде, чем сажать деревья на своем участке, лучше узнать, какие категорически нельзя брать для озеленения местности. Только так можно сберечь будущий урожай ягод и фруктов.

Какие деревья лучше не высаживать в саду

Тополь

Одним из видов опасных для сада деревьев является тополь, который быстро растет и сбрасывает очень много ветвей. Дело в том, что корни этого дерева проникают близко к поверхности почвы, из-за чего растения, посаженные возле него, могут серьезно пострадать.

Топола
Тополи, которые нельзя высаживать в саду. Фото: Pixabay

Береза

Несмотря на то, что береза — это очень красивое дерево и прекрасно вписывается в дизайн участка, она может вызвать много проблем. Дело в том, что после березы остается много опавших листьев, а сама она захватывает пространство, не дающее другим растениям спокойно развиваться.

Березы
Березы, которые не следует сажать на своем участке. Фото: Freepik

Клен

Если вы хотите посадить в своем саду клен, мы категорически не рекомендуем это делать. Дело в том, что это дерево может спровоцировать уменьшение урожая яблок и груш из-за того, как клен способен негативно влиять на окружающую растительность.

Клен
Клен, который может навредить растениям в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, можно ли сажать туи у своего дома.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно высаживать на своем участке, когда выпал первый снег.

Также мы сообщали о том, как правильно посадить картофель перед зимним периодом.

деревья
растения
огород
садоводство

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