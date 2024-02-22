Какие растения на огороде ни в коем случае нельзя сажать рядом

Хозяйка, выращивающая овощи на своем огороде. Фото: About Town

Есть определенные растения, которые ни в коем случае нельзя выращивать вместе, ведь они будут негативно влиять на развитие друг друга. Мы объясняем, какие растения ни в коем случае нельзя сажать рядом, ведь может погибнуть либо одно из них, либо оба.

Новини.LIVE делится лучшими советами для садоводов.

Какие растения нельзя высаживать вместе

Картофель, томаты, перец, баклажаны

Эти растения нельзя сажать вместе, ведь томаты и картофель страдают от одних и тех же заболеваний. Дело в том, что если паразиты повредили одно растение, то второе также находится в зоне риска. К этим растениям также нельзя сажать перец и баклажаны.

Картофель, помидоры, перец и баклажаны. Фото: коллаж Новини.LIVE

Лук, чеснок, горох

Группу этих трех растений тоже нельзя выращивать в одном месте, ведь абсолютно все типы лука мешают развитию гороха. Такое же негативное влияние на выращивание гороха имеет и чеснок. Поэтому их ни в коем случае нельзя сажать вместе, чтобы не испортить урожай.

Лук, чеснок и горох. Фото: коллаж Новини.LIVE

Капуста, виноград

Опытные садоводы утверждают, что лучше не сажать капусту рядом с виноградной лозой. Дело в том, что капустные грядки могут сильно испортить привкус винограда. Кстати, виноград с капустой уже 200 лет считаются антагонистами, поэтому их лучше сажать как можно дальше друг от друга.

Капуста и виноград, которые нельзя сажать вместе. Фото: коллаж Новини.LIVE

Горчица, свекла, подсолнух

Эту группу растений также не желательно сажать на одном участке, ведь листовая горчица очень не любит, когда рядом с ней сажают свеклу. К тому же, развитие горчицы также может испортить близкое расстояние с подсолнечником. Поэтому и эти растения тоже не желательно сажать рядом.

Горчица, свекла и подсолнух. Фото: коллаж Новини.LIVE

Морковь, укроп, петрушка

Несмотря на то, что ученые не подтвердили тот факт, что эти растения нельзя сажать рядом, опыт показывает совсем другое. Эту группу растений все же не желательно выращивать на одной грядке. Хотя агрономы не могут подтвердить тот факт, что зелень ухудшает развитие моркови, сажать их рядом не желательно.

Морковь, укроп и петрушка. Фото: коллаж Новини.LIVE

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