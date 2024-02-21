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Сад буде найкрасивішим — коли і як садити тюльпани навесні 2024

21 лютого 2024 03:18
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли і як правильно садити тюльпани навесні 2024 року — найкращі поради для садівників
Господиня, яка пересаджує тюльпани. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Кожній справжній господині, яка має власний сад, хочеться, щоб там було багато яскравих квітів, зокрема, велика кількість красивих тюльпанів. Але перш ніж садити ці квіти у своєму саду, потрібно знати, коли це робити і як правильно висаджувати тюльпани.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами при посадці тюльпанів навесні.

Коли краще садити тюльпани навесні 2024 року

Перш ніж починати висаджувати тюльпани на своїй ділянці, варто розуміти, що температура прогріву землі має становити від дев’яти до десяти градусів тепла. Зазвичай це період з кінця березня до початку квітня. До того ж потрібно обрати місце, де багато сонця і немає вітру.

Також варто звернути увагу і на сорти тюльпанів, які ви хочете посадити у своєму саду. Є декілька варіантів посадки тюльпанів, наприклад: 

  • У горщиках з пересадкою у ґрунт у майбутньому
  • У відкритий ґрунт одразу
  • У великих горщиках без пересадки у ґрунт
Хозяин, сажающий тюльпаны в горшке
Господар, який садить тюльпани у горщиках. Фото: Pinterest

Як правильно висаджувати тюльпани навесні 2024 року

Перш ніж посадити тюльпани, потрібно підготувати місце для посадки і цибулинки квітів. Варто розуміти, що ці цибулинки повинні бути сухими і міцними, без тріщин і твердими на дотик. 

Отже, спочатку внесіть мінеральні природні добрива  у відкритий ґрунт, наприклад, гній чи компост. Потім перекопайте це місце і лопатою розбийте всі залишені грудочки, розрівнявши поверхню граблями. Потім зробіть маленькі лунки глибиною у п’ять сантиметрів для маленьких цибулин і у десять сантиметрів — для великих.

Слід знати, що тюльпани повинні бути посаджені на відстані в десять сантиметрів один від одного. 

Человек, сажающий луковицы тюльпанов
Людина, яка садить цибулини тюльпанів. Фото: Pinterest

У ці лунки покладіть цибулини, але обов’язково вістрям догори, і присипте ці лунки ґрунтом. Потім розрівняйте землю граблями і полийте її, щоб квіти швидше проростали. До моменту, як починуть з’являтися перші паростки, регулярно поливайте ці лунки. Тільки так у вас вийде виростити красиві пишні тюльпани. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно підготувати свій сад і огород до весни 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева категорично не можна садити, щоб не зашкодити врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які квіти варто сіяти на розсаду в лютому 2024 року. 

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сад
тюльпани

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