Когда и как правильно садить тюльпаны весной 2024 года — лучшие советы для садоводов

Хозяйка, которая пересаживает тюльпаны. Фото: Pexels

Каждой настоящей хозяйке, у которой есть собственный сад, хочется, чтобы там было много ярких цветов, в частности, большое количество красивых тюльпанов. Но прежде чем сажать эти цветы в своем саду, нужно знать, когда это делать и как правильно высаживать тюльпаны.

Новини.LIVE делится лучшими советами при посадке тюльпанов весной.

Когда лучше сажать тюльпаны весной 2024 года

Прежде чем начинать высаживать тюльпаны на своем участке, следует понимать, что температура прогрева земли должна составлять от девяти до десяти градусов тепла. Обычно это период с конца марта по начало апреля. К тому же нужно выбрать место, где много солнца и нет ветра.

Также следует обратить внимание и на сорта тюльпанов, которые вы хотите посадить в своем саду. Есть несколько вариантов посадки тюльпанов, например:

В горшках с пересадкой в почву в будущем

В открытую почву сразу

В больших горшках без пересадки в почву

Хозяин, который садит тюльпаны в горшках. Фото: Pinterest

Как правильно высаживать тюльпаны весной 2024 года

Прежде чем посадить тюльпаны, нужно подготовить место для посадки и луковички цветов. Следует понимать, что эти луковички должны быть сухими и крепкими, без трещин и твердыми на ощупь.

Итак, сначала внесите минеральные природные удобрения в открытую почву, например, навоз или компост. Затем перекопайте это место и лопатой разбейте все оставленные комочки, разровняв поверхность граблями. Затем сделайте маленькие лунки глубиной в пять сантиметров для маленьких луковиц и в десять сантиметров — для больших.

Следует знать, что тюльпаны должны быть посажены на расстоянии в десять сантиметров друг от друга.

Человек, который сажает луковицы тюльпанов. Фото: Pinterest

В эти лунки положите луковицы, но обязательно острием вверх, и присыпьте эти лунки почвой. Затем разровняйте землю граблями и полейте ее, чтобы цветы быстрее прорастали. До момента, когда начнут появляться первые побеги, регулярно поливайте эти лунки. Только так у вас получится вырастить красивые пышные тюльпаны.

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