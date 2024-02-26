Как правильно посадить и вырастить редиску — лучшие советы и главные запреты

Садовод, держащий щедрый урожай большой редиски. Фото: Pinterest

Редиска — это один из ранних овощей, в состав которого входит большое количество различных витаминов. Чтобы получить необходимое количество питательных компонентов, нужно знать, как правильно посадить и вырастить этот овощ и чего он категорически не переносит.

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Как правильно посадить редиску

Прежде, чем сеять семена в почву, следует знать, что делать это лучше весной, а именно — в конце марта или в середине апреля. Лучшим решением будет посадить редиску ранней весной, когда только начинаются первые полевые работы.

Дело в том, что овощи переносят короткие заморозки до пяти градусов мороза, а семена начинают прорастать при температуре почвы до пяти градусов тепла. Кстати, следует знать, что почва должна быть рыхлой, а ее температура должна составлять от 15 до 20 градусов тепла, чтобы семена редиски могли прорастать.

При этом, семена нужно сеять на расстоянии в 10-15 сантиметров друг от друга на глубине в 1,5-2,5 сантиметра.

Человек, сеющий семена редиски в почву. Фото: Freepik

Как правильно выращивать редиску

Очень важно при выращивании понимать, что редиска любит влажную землю, поэтому важно, чтобы уровень влажности составлял примерно 80%. Для этого поливать редиску следует раз в день — утром или вечером. Если весной мало осадков, поливайте дважды в день. К тому же, время от времени разрыхляйте участок.

Человек, держащий выращенную редиску в руке. Фото: Freepik

Что не переносит редиска

Перед началом выращивания этой культуры нужно понимать, что она категорически не переносит:

Высокую температуру воздуха, которая составляет более 20 градусов

Сухую почву, где менее 70% влажности

Свет, если редиска находится более 12 часов под солнцем

Глубокую посадку, когда семена посажены более, чем на два сантиметра

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