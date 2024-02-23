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Коли сіяти огірки на розсаду 2024 року і як краще це зробити — поради дачникам

23 лютого 2024 21:42
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли і як сіяти огірки на розсаду 2024 року — терміни та цінні поради
Розсада огірків для щедрого врожаю. Колаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Новий садовий та городній сезон вже у розпалі. Кожен, хто бажає отримати свій врожай корисних культур, вже планує посів розсади. Один з найпопулярніших овочів серед садівників — огірки, які можна сіяти або на розсаду або одразу у відкритий ґрунт. Якщо висіяти насіння раніше, то вже готову розсаду можна отримати, щойно погода буде теплою та сонячною. 

Коли саме сіяти огірки на розсаду 2024 року, і як це зробити найефективніше, щоб отримати гарний врожай, розповідаємо далі в нашому матеріалі. 

Коли сіяти огірки на розсаду 2024 року

Слід зауважити, що цей овоч сіяти на розсаду можна від січня (тепличні сорти) і аж до квітня (сорти для відкритого ґрунту). 

Радимо також скористатися місячним посівним календарем, щоб вибрати найкращі дати для посіву огірків: 

  • сприятливі дати для посіву огірків у березні — 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 число;
  • сприятливі дати для посіву огірків у квітні — 1, 2, 10-15, 25, 29-30 число.  

 

Коли сіяти огірки на розсаду 2024 року
Розсада огірка. Фото: shutterstock.com

Який ґрунт обрати для розсади огірків

Як і для більшості посівного матеріалу, насінинам огірка потрібен пухкий, вологопроникний ґрунт, насичений киснем та корисними, поживними речовинами. 

Проте, слід уникати субстратів з великою кількістю торфу. Також ґрунт не повинен бути надмірно кислим.

Оптимальною сумішшю буде:

  • торф;
  • перегній;
  • садовий ґрунт. 

Далі суміш необхідно знезаразити, просмаживши її в духовці. А після слід додати добрива на 10 кг ґрунтової суміші:

  • сечовина — 6 г;
  • суперфосфат — 10 г;
  • сульфат калію — 2 г;
  • сульфат магнію — 2 г. 

Варто зауважити, що готові магазинні ґрунти живильних добавок і стерилізації не потребують.

 

Який ґрунт обрати для розсади огірків
Ґрунт для розсади. Фото: freepik.com

Як підготувати насіння огірка до посіву 

Перш за все слід перевірити, чи придатне насіння для посіву. Для цього зробіть соляний розчин й всипте у нього насіння. Те, яке сплило, для посіву не підходить. 

Хороше насіння слід промити під проточною водою. Далі у склянці води розчиніть 3 г порошку марганцю і покладіть туди насіння на 20 хвилин для знезараження. Також можна залишити насіння в розчині стимулятора росту.

Після насіння знову промивають та вже пророщують у вологій тканині при температурі від +25 до +30°C упродовж 2-3 діб, щоб з’явилися паростки не довше 3-4 мм. Потім можна садити в ґрунт.

Можна спробувати й інший спосіб. Насіння опускають в землю на невелику глибину, приблизно 3-5 см. Після посадки скляночки складають на піддон, поливають, накривають склом або плівкою й утримують при температурі від +23 до +28°C до появи сходів, зволожуючи субстрат із розпилювача двічі на тиждень. Перші сходи мають з’явитися через 6-8 днів.

 

Коли садити розсаду огірків у відкритий ґрунт
Розсада огірка. Фото: google.com

Коли садити розсаду огірків у відкритий ґрунт

Розсаду огірків можна садити у відкритий ґрунт, коли минули всі загрози заморозків та температура ґрунту прогрілася до приблизно +15-20°C.

Зазвичай це середина або кінець травня або початок червня, залежно від регіону та погодних умов. У деяких українських областях розсаду огірків можна висаджувати у відкритий ґрунт вже у квітні. 

Як висадити розсаду огірків у відкритий ґрунт

Ґрунт на ділянці має бути пухким і родючим. Тому перед посадкою його обов'язково треба перекопати, щоб не було грудочок. 

Добрива можна вносити безпосередньо в ямки при посадці. Якщо ви не підживили ґрунт восени. 

Висадка розсади проводиться в похмурий день або після обіду — з 17 до 20 години. Ямки на грядці розташовують у шаховому порядку на такій відстані, щоб на 1 м² припадало по чотири рослини.

Далі ямки проливають водою, укладають у них гній (якщо ділянку не було угноєно заздалегідь), присипають ґрунтом, обережно висаджують у ямку сіянець, намагаючись не пошкодити його коріння, засипають ямку землею, ущільнюють її й виливають під кожну рослину не менше літра теплої води. Коли вода вбереться, ділянку мульчують соломою. 

 

Раніше ми писали, які овочі та квіти обов'язково треба сіяти на розсаду в березні.

Нагадаємо, ми розповідали, коли сіяти перець на розсаду та як краще це зробити.

Також радимо дізнатися, як посіяти моркву за хитрими методами з Китаю.

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