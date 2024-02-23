Коли і як сіяти огірки на розсаду 2024 року — терміни та цінні поради

Коли сіяти огірки на розсаду 2024 року і як краще це зробити — поради дачникам
Новий садовий та городній сезон вже у розпалі. Кожен, хто бажає отримати свій врожай корисних культур, вже планує посів розсади. Один з найпопулярніших овочів серед садівників — огірки, які можна сіяти або на розсаду або одразу у відкритий ґрунт. Якщо висіяти насіння раніше, то вже готову розсаду можна отримати, щойно погода буде теплою та сонячною.
Коли саме сіяти огірки на розсаду 2024 року, і як це зробити найефективніше, щоб отримати гарний врожай, розповідаємо далі в нашому матеріалі.
Коли сіяти огірки на розсаду 2024 року
Слід зауважити, що цей овоч сіяти на розсаду можна від січня (тепличні сорти) і аж до квітня (сорти для відкритого ґрунту).
Радимо також скористатися місячним посівним календарем, щоб вибрати найкращі дати для посіву огірків:
- сприятливі дати для посіву огірків у березні — 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 число;
- сприятливі дати для посіву огірків у квітні — 1, 2, 10-15, 25, 29-30 число.
Який ґрунт обрати для розсади огірків
Як і для більшості посівного матеріалу, насінинам огірка потрібен пухкий, вологопроникний ґрунт, насичений киснем та корисними, поживними речовинами.
Проте, слід уникати субстратів з великою кількістю торфу. Також ґрунт не повинен бути надмірно кислим.
Оптимальною сумішшю буде:
- торф;
- перегній;
- садовий ґрунт.
Далі суміш необхідно знезаразити, просмаживши її в духовці. А після слід додати добрива на 10 кг ґрунтової суміші:
- сечовина — 6 г;
- суперфосфат — 10 г;
- сульфат калію — 2 г;
- сульфат магнію — 2 г.
Варто зауважити, що готові магазинні ґрунти живильних добавок і стерилізації не потребують.
Як підготувати насіння огірка до посіву
Перш за все слід перевірити, чи придатне насіння для посіву. Для цього зробіть соляний розчин й всипте у нього насіння. Те, яке сплило, для посіву не підходить.
Хороше насіння слід промити під проточною водою. Далі у склянці води розчиніть 3 г порошку марганцю і покладіть туди насіння на 20 хвилин для знезараження. Також можна залишити насіння в розчині стимулятора росту.
Після насіння знову промивають та вже пророщують у вологій тканині при температурі від +25 до +30°C упродовж 2-3 діб, щоб з’явилися паростки не довше 3-4 мм. Потім можна садити в ґрунт.
Можна спробувати й інший спосіб. Насіння опускають в землю на невелику глибину, приблизно 3-5 см. Після посадки скляночки складають на піддон, поливають, накривають склом або плівкою й утримують при температурі від +23 до +28°C до появи сходів, зволожуючи субстрат із розпилювача двічі на тиждень. Перші сходи мають з’явитися через 6-8 днів.
Коли садити розсаду огірків у відкритий ґрунт
Розсаду огірків можна садити у відкритий ґрунт, коли минули всі загрози заморозків та температура ґрунту прогрілася до приблизно +15-20°C.
Зазвичай це середина або кінець травня або початок червня, залежно від регіону та погодних умов. У деяких українських областях розсаду огірків можна висаджувати у відкритий ґрунт вже у квітні.
Як висадити розсаду огірків у відкритий ґрунт
Ґрунт на ділянці має бути пухким і родючим. Тому перед посадкою його обов'язково треба перекопати, щоб не було грудочок.
Добрива можна вносити безпосередньо в ямки при посадці. Якщо ви не підживили ґрунт восени.
Висадка розсади проводиться в похмурий день або після обіду — з 17 до 20 години. Ямки на грядці розташовують у шаховому порядку на такій відстані, щоб на 1 м² припадало по чотири рослини.
Далі ямки проливають водою, укладають у них гній (якщо ділянку не було угноєно заздалегідь), присипають ґрунтом, обережно висаджують у ямку сіянець, намагаючись не пошкодити його коріння, засипають ямку землею, ущільнюють її й виливають під кожну рослину не менше літра теплої води. Коли вода вбереться, ділянку мульчують соломою.
Раніше ми писали, які овочі та квіти обов'язково треба сіяти на розсаду в березні.
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