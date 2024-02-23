Когда и как сеять огурцы на рассаду в 2024 году — сроки и ценные советы

Рассада огурцов для большого урожая. Коллаж Новини.LIVE

Новый садовый и огородный сезон уже в разгаре. Каждый желающий получить свой урожай полезных культур уже планирует посев рассады. Один из самых популярных овощей среди садоводов — огурцы, которые можно сеять либо на рассаду, либо сразу в открытую почву. Если высеять семена раньше, то уже готовую рассаду можно получить, как только погода будет теплой и солнечной.

Когда именно сеять огурцы на рассаду в 2024 году, и как это сделать эффективнее всего, чтобы получить хороший урожай, рассказываем далее в нашем материале.

Когда сеять огурцы на рассаду в 2024 году

Следует заметить, что этот овощ сеять на рассаду можно с января (тепличные сорта) и до апреля (сорты для открытого грунта).

Советуем также воспользоваться лунным посевным календарем, чтобы выбрать лучшие даты посева огурцов:

благоприятные даты для посева огурцов в марте – 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 число;

– 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 число; благоприятные даты для посева огурцов в апреле – 1, 2, 10-15, 25, 29-30 число.

Рассада огурца. Фото: shutterstock.com

Какую почву выбрать для рассады огурцов

Как и для большинства посевного материала, семенам огурца нужна рыхлая, влагопроницаемая почва, насыщенная кислородом и полезными, питательными веществами.

Однако следует избегать субстратов с большим количеством торфа. Также почва не должна быть чрезмерно кислой.

Оптимальной смесью будет:

торф;

перегной;

садовая почва.

Далее смесь необходимо обеззаразить, прожарив ее в духовке. А после следует добавить удобрения на 10 кг грунтовой смеси:

мочевина — 6 г;

суперфосфат — 10 г;

сульфат калия — 2 г;

сульфат магния — 2 г.

Следует заметить, что готовые магазинные грунты в питательных добавках и стерилизации не нуждаются.

Почва для рассады. Фото: freepik.com

Как подготовить семена огурца к посеву

Прежде всего следует проверить, пригодны ли семена для посева. Для этого сделайте соляной раствор и всыпьте в него семена. Те, которые всплыли для посева не подходят.

Хорошие семена следует промыть под проточной водой. Далее в стакане воды растворите 3 г порошка марганцовки и положите семена на 20 минут для обеззараживания. Также можно бросить семена в раствор стимулятора роста.

После семена снова промывают и проращивают во влажной ткани при температуре от +25 до +30°C в течение 2-3 суток, чтобы появились ростки не дольше 3-4 мм. После можно сажать в грунт.

Можно попробовать и другой способ. Семена опускают в землю на небольшую глубину, примерно 3-5 см. После посадки стаканчики складывают на поддон, поливают, накрывают стеклом или пленкой и удерживают при температуре от +23 до +28°C до появления всходов, увлажняя субстрат из распылителя дважды в неделю. Первые ростки должны появиться через 6-8 дней.

Рассада огурца. Фото: google.com

Когда садить рассаду огурцов в открытый грунт

Рассаду огурцов можно сажать в открытый грунт, когда прошли все угрозы заморозков и температура почвы прогрелась до +15-20°C.

Обычно это середина или конец мая, или начало июня в зависимости от региона и погодных условий. В некоторых украинских областях рассаду огурцов можно высаживать в открытую почву уже в апреле.

Как высадить рассаду огурцов в открытый грунт

Почва на участке должна быть рыхлой и плодородной. Поэтому перед посадкой ее обязательно нужно перекопать, чтобы не было комочков.

Удобрения можно вносить непосредственно в ямки при посадке. Если вы не подкормили почву осенью.

Высадка рассады производится в пасмурный день или после обеда — с 17 до 20 часов. Ямки на грядке располагают в шахматном порядке на таком расстоянии, чтобы на 1 м² приходилось по четыре растения.

Далее ямки проливают водой, укладывают в них навоз (если участок не был удобрен заранее), присыпают грунтом, осторожно высаживают в ямку сеянец, стараясь не повредить его корни, засыпают ямку землей, уплотняют ее и выливают под каждое растение не меньше литра теплой воды. Когда вода впитается, участок мульчируют соломой.

Раньше мы писали, какие овощи и цветы обязательно нужно сеять на рассаду в марте.

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