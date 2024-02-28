Что посадить возле свеклы, чтобы урожай был щедрым

Человек, который показывает выращенную свеклу. Фото: Pinterest

Свекла — это очень популярная среди дачников культура, которая не требует особого ухода, но очень требовательна к растениям, которые посажены вокруг нее. Чтобы получить урожай, который поразит соседей, следует знать, что можно сажать вокруг свеклы на своем огороде.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.

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Что можно посадить вокруг свеклы на огороде

Картофель

Во-первых, возле этой культуры можно посадить картофель, ведь они не навредят друг другу, а, наоборот, помогут. Дело в том, что картофель способен отпугнуть свекольную блоху.

Человек, садящий картофель на огороде. Фото: Freepik

Фасоль

Во-вторых, смело можно сажать и фасоль, ведь в комбинации они — очень хорошая пара. Дело в том, что свекла насыщает почву питательными компонентами, в то время как фасоль добавляет азота.

Дачник, сажающий фасоль на участке. Фото: Pinterest

Капуста

На одном участке со свеклой можно посадить и капусту, ведь они точно не будут конкурентами между собой. Дело в том, что потребности свеклы и капусты в полезных веществах и воде несколько отличаются, поэтому они не будут мешать друг другу.

Хозяин, высаживающий капусту на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Салат

Во-первых, на эту культуру не нужно выделять много места, а во-вторых, салат не создает тени для свеклы. К тому же, салат можно использовать как уплотнитель для свеклы.

Человек, который сажает листья салата. Фото: Daily Mail

Еще на одном участке со свеклой можно смело сажать:

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Морковь, которая в сочетании со свеклой отпугивает вредителей своим ароматом.

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Что важно знать при посадке свеклы

Прежде, чем сажать что-то у свеклы, важно обращать внимание на то, чтобы эти растения не создавали тень на ней. К тому же, не следует сажать вокруг свеклы высокие растения, например, подсолнух или кукурузу. Также лучше не сажать после свеклы снова свеклу, ведь таким образом почва будет истощенной.

Человек, держащий выращенную свеклу на огороде. Фото: Pinterest

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