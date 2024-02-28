Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Почва будет трескаться от урожая — что можно посадить возле свеклы arrow

Почва будет трескаться от урожая — что можно посадить возле свеклы

28 февраля 2024 03:33
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что посадить возле свеклы, чтобы урожай был щедрым
Человек, который показывает выращенную свеклу. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Свекла — это очень популярная среди дачников культура, которая не требует особого ухода, но очень требовательна к растениям, которые посажены вокруг нее. Чтобы получить урожай, который поразит соседей, следует знать, что можно сажать вокруг свеклы на своем огороде.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.

Читайте также:

Что можно посадить вокруг свеклы на огороде

Картофель

Во-первых, возле этой культуры можно посадить картофель, ведь они не навредят друг другу, а, наоборот, помогут. Дело в том, что картофель способен отпугнуть свекольную блоху.

Человек, садящий картофель на огороде
Человек, садящий картофель на огороде. Фото: Freepik

Фасоль

Во-вторых, смело можно сажать и фасоль, ведь в комбинации они — очень хорошая пара. Дело в том, что свекла насыщает почву питательными компонентами, в то время как фасоль добавляет азота.

Дачник, сажающий фасоль на участке.
Дачник, сажающий фасоль на участке. Фото: Pinterest

Капуста

На одном участке со свеклой можно посадить и капусту, ведь они точно не будут конкурентами между собой. Дело в том, что потребности свеклы и капусты в полезных веществах и воде несколько отличаются, поэтому они не будут мешать друг другу.

Хозяин, высаживающий капусту на огороде
Хозяин, высаживающий капусту на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Салат

Во-первых, на эту культуру не нужно выделять много места, а во-вторых, салат не создает тени для свеклы. К тому же, салат можно использовать как уплотнитель для свеклы.

Человек, который сажает листья салата.
Человек, который сажает листья салата. Фото: Daily Mail

Еще на одном участке со свеклой можно смело сажать:

  • Редиску, которая быстро созревает и освобождает место для развития свеклы
  • Морковь, которая в сочетании со свеклой отпугивает вредителей своим ароматом.
  • Чеснок, способный защитить свеклу от различных грибковых заболеваний
  • Лук, способный отпугивать свекольную муху

Что важно знать при посадке свеклы

Прежде, чем сажать что-то у свеклы, важно обращать внимание на то, чтобы эти растения не создавали тень на ней. К тому же, не следует сажать вокруг свеклы высокие растения, например, подсолнух или кукурузу. Также лучше не сажать после свеклы снова свеклу, ведь таким образом почва будет истощенной.

Человек, держащий выращенный буряк на огороде
Человек, держащий выращенную свеклу на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что можно и не рекомендуется сажать после картофеля на следующий год.

Ранее мы рассказывали о том, какой сорт картофеля дачники советуют посадить весной 2024 года.

Также мы сообщали о том, когда и как лучше посадить редиску, чтобы она выросла сочной.

урожай
растения
огород
свекла

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень